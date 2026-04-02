Il trucco per una messa in piega come quella del parrucchiere

Ottenere una piega perfetta come dal parrucchiere non è un sogno irraggiungibile: bastano tecnica, prodotti giusti e qualche accorgimento spesso sottovalutato. Chiunque abbia provato a rifare a casa una piega professionale sa quanto possa sembrare difficile replicare quel risultato impeccabile. Eppure, il segreto non è solo nelle mani esperte degli hairstylist, ma in una serie di passaggi fondamentali che fanno davvero la differenza nella messa in piega. Dalla preparazione dei capelli fino all’asciugatura finale, ogni fase ha un ruolo preciso. Molti errori nascono dalla fretta o dall’uso scorretto degli strumenti. In realtà, per ottenere un effetto ordinato, luminoso e duraturo, è essenziale capire come trattare i capelli nel modo corretto e quali prodotti scegliere. La piega perfetta inizia già sotto …

Ottenere una piega perfetta come dal parrucchiere non è un sogno irraggiungibile: bastano tecnica, prodotti giusti e qualche accorgimento spesso sottovalutato.

Chiunque abbia provato a rifare a casa una piega professionale sa quanto possa sembrare difficile replicare quel risultato impeccabile. Eppure, il segreto non è solo nelle mani esperte degli hairstylist, ma in una serie di passaggi fondamentali che fanno davvero la differenza nella messa in piega. Dalla preparazione dei capelli fino all’asciugatura finale, ogni fase ha un ruolo preciso.

Molti errori nascono dalla fretta o dall’uso scorretto degli strumenti. In realtà, per ottenere un effetto ordinato, luminoso e duraturo, è essenziale capire come trattare i capelli nel modo corretto e quali prodotti scegliere. La piega perfetta inizia già sotto la doccia, quando si impostano le basi per un risultato professionale.

Il segreto sta tutto nella preparazione dei capelli

La prima regola per una piega impeccabile è non sottovalutare la fase del lavaggio. Shampoo e balsamo devono essere scelti in base al proprio tipo di capello, evitando formule troppo pesanti che potrebbero appesantire la chioma. Capelli ben detersi e idratati rispondono meglio allo styling, risultando più disciplinati e luminosi già prima dell’asciugatura.

Dopo il lavaggio, entra in gioco un passaggio spesso trascurato: il pre-styling. Applicare un termoprotettore e un prodotto modellante, come una mousse o una crema disciplinante, aiuta a definire la forma e proteggere la fibra capillare dal calore. Distribuire i prodotti in modo uniforme è essenziale per evitare un effetto disomogeneo e ottenere una piega più duratura.

Asciugatura e tecnica: dove si fa davvero la differenza

La vera svolta arriva durante l’asciugatura. Utilizzare un phon di buona qualità e una spazzola adatta è fondamentale, ma ancora più importante è la tecnica. Dividere i capelli in sezioni permette di lavorare con maggiore precisione, evitando nodi e garantendo una piega ordinata. La direzione dell’aria e il movimento della spazzola determinano il risultato finale, creando volume o definizione a seconda delle esigenze.

Un errore comune è quello di avvicinare troppo il phon ai capelli o usare temperature troppo alte. Questo non solo rovina la fibra capillare, ma compromette anche la resa estetica della piega. Meglio procedere con calma, mantenendo una distanza adeguata e fissando ogni ciocca con un getto d’aria fredda. Il colpo di aria fredda è il vero trucco per fissare la piega come dal parrucchiere, rendendola più resistente nel tempo.