Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuova puntata | Adelaide scopre il segreto di Marcello

La settimana sta per concludersi anche per Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata si concentrano su Adelaide e Marcello. La ferita per la fine della loro storia d’amore è ancora troppo fresca, ma il segreto che la contessa scoprirà ben presto rappresenterà una vera e propria pugnalata al cuore.

Impossibile negare che, nel corso degli anni, la storia d’amore tra Adelaide e Marcello abbia fatto sognare il pubblico de Il Paradiso delle Signore: una relazione nata per caso, quando entrambi si trovavano in un momento particolarmente difficile della loro vita. La contessa era stata costretta ad accettare la relazione tra Umberto e Flora, mentre Marcello aveva perso Ludovica, che aveva preferito intraprendere una storia con Torrebruna solo per accontentare la madre. Successivamente, a seguito di varie incomprensioni, Ludovica aveva scelto di portare avanti quella relazione, fino al matrimonio.

Nonostante tutto, il legame tra Adelaide e Marcello era diventato talmente forte da spingere la contessa a superare molti dei suoi tabù. Aveva deciso di presentare il compagno in società, mettendo da parte il proprio status sociale e scegliendo finalmente di pensare a sé stessa e alla propria felicità.

Peccato, però, che le nozze tanto attese e meticolosamente programmate dalla contessa siano saltate poche ore prima, a causa di un improvviso ripensamento di Marcello. Una decisione improvvisa, alla quale nemmeno Adelaide è riuscita a trovare una risposta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuova puntata: a Milano scoppia un nuovo scandalo

Negli ultimi anni, le anticipazioni hanno spesso messo al centro della scena proprio Adelaide e Marcello, che sembravano destinati a vivere una storia da favola, con tanto di lieto fine. Ma, purtroppo, così non è stato.

Ora, nel cuore di Marcello, c’è un’altra donna: si tratta di Rosa, alla quale ha deciso di dichiarare il suo amore. E, a quanto pare, presto i due cercheranno di costruire una relazione vera, magari duratura, forse anche destinata a un finale felice.

C’è però un dettaglio tutt’altro che secondario: la fortuna di Marcello, sia in termini economici sia di contatti professionali, è ancora legata ad Adelaide di Sant’Erasmo. È lui, infatti, a gestire il patrimonio della contessa e le quote de Il Paradiso delle Signore, che un tempo erano in mano a Umberto. Ma cosa accadrebbe se tutto questo, improvvisamente, finisse?

Adelaide scopre il segreto di Marcello: scatta anche la furia di Umberto?

La felicità appena ritrovata tra Marcello e Rosa potrebbe essere messa a dura prova proprio dalla famiglia Sant’Erasmo. A sorpresa, Tancredi e Adelaide si troveranno sullo stesso fronte: l’imprenditore è determinato a riconquistare la giornalista, mentre la contessa medita vendetta nei confronti di Marcello.

La paura più grande di Marcello, infatti, non è solo quella di perdere il successo ottenuto grazie ad Adelaide, ma anche quella di dire addio a un punto di riferimento fondamentale. È stata proprio la contessa, negli anni, a offrirgli le opportunità per crescere, affermarsi e, soprattutto, credere in sé stesso.