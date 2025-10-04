Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Adelaide cancella le nozze con Marcello | Ormai è ufficiale

Settimana davvero difficile per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni fanno riferimento all’annullamento delle nozze di Marcello da parte di Adelaide.

L’ultima settimana è stata ricca di numerosi eventi per la soap: Elvira e Salvatore hanno deciso di lasciarsi definitivamente Milano per il bene del piccolo Andrea, tra la tristezza di tutti i loro amici, che hanno cercato in ogni modo di aiutarli.

In questo frangente, però, ognuno di loro è alle prese con eventi molto importanti di cui tener conto, così come nel caso di Adelaide, ormai concentrata sull’organizzazione delle nozze con Marcello, dopo lo scandalo che ha travolto la coppia e la famiglia di Sant’Erasmo.

Eppure, la felicità dei due è destinata a svanire nel nulla, e non si tratta soltanto dei tentativi di Umberto, ma anche di un’amara verità destinata a venire a galla.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: saltano le nozze tra Adelaide e Marcello

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, al centro dell’attenzione dei media troviamo le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la prossima settimana. La coppia formata da Adelaide e Marcello sembrava aver ritrovato il proprio equilibrio, ma ancora una volta si troverà a dover affrontare una situazione particolarmente complessa.

In particolar modo, secondo le nuove anticipazioni, Marcello sarà costretto a partire per un viaggio di lavoro con Rosa fino a Trieste, per prendere accordi legati alla nuova rubrica al femminile intitolata Romanzi. Proprio durante questo viaggio accadrà qualcosa che metterà Adelaide di fronte a una scelta molto difficile, una decisione che riguarderà proprio le nozze.

Umberto ha finalmente avuto la sua vendetta!

Secondo quanto riportato da vari magazine online, il timore che tra Marcello e Rosa sia successo qualcosa non sarà soltanto un sospetto passeggero, ma una questione ben più profonda, capace di mettere in crisi entrambi.

A peggiorare la situazione ci penseranno Tancredi di Sant’Erasmo e, soprattutto, Umberto, il cui obiettivo da sempre è quello di allontanare la coppia e ricongiungersi con l’ex cognata, così da poter finalmente dire a Odile di essere il suo vero padre.

L’amara scoperta e le rivelazioni fatte da Umberto spingeranno Adelaide a prendere una decisione drastica: annullare definitivamente le nozze con Marcello. La furia della contessa, infine, si scatenerà contro Rosa, dando vita a uno scontro accesissimo tra le due donne… e questa volta, in pieno pubblico.