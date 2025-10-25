Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Confermato l’addio di altri due personaggi entro Natale

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore ci ha davvero lasciato senza parole: Marcello ha lasciato Adelaide quasi sull’altare… a poche ore dal loro matrimonio. Ma non è tutto.

Gli autori della serie TV hanno in mente ancora una lunga serie di cambiamenti in vista della prossima stagione, e non si tratterà solo dell’addio alle scene da parte di Salvatore ed Elvira. A quanto pare, altri due personaggi sono prossimi a uscire di scena, e tutto potrebbe accadere proprio entro l’anno in corso, magari anche prima di Natale.

Queste sono le nuove anticipazioni trapelate proprio in queste ore e, non a caso, tutto potrebbe essere legato alla rottura tra la Contessa di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: cosa accadrà dopo le nozze annullate?

L’ultima settimana è stata davvero ricca di colpi di scena per la soap Il Paradiso delle Signore. Nessuno avrebbe mai immaginato l’annullamento del matrimonio tra la Contessa e Marcello Barbieri. Un amore che aveva portato Adelaide ad affrontare numerose difficoltà, spingendola ad andare ben oltre il proprio modo di vedere le cose, abbattendo ogni tabù legato alla sua posizione sociale e alla differenza d’età con Marcello.

La proposta di matrimonio era arrivata in un momento del tutto inaspettato, quando Marcello sembrava aver fatto chiarezza nel suo cuore, dimenticando definitivamente Rosa e il bacio che si erano scambiati, pronto a iniziare una nuova vita accanto ad Adelaide. Ma così non è stato.

Nel frattempo, si parla dell’addio imminente di altri due personaggi, e questo alimenta la paura dei fan per un nuovo, drastico cambiamento nella trama.

Altri due personaggi lasciano Il Paradiso delle Signore

Le nuove anticipazioni si concentrano proprio sul nuovo inizio di Marcello Barbieri che, con molta probabilità, cercherà ora di riconquistare Rosa, diventando così il nuovo rivale in amore di Tancredi di Sant’Erasmo. Quest’ultimo, infatti, sembrava pronto a tutto pur di tornare al fianco della giornalista.

In particolare, si vocifera che, ora che la sua relazione con Marcello è finita, Adelaide di Sant’Erasmo farà di tutto per ostacolare l’unione tra lui e Rosa. Per questo motivo, l’imprenditore potrebbe temere seriamente per i guadagni ottenuti negli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione proprio con la contessa.

Tenendo conto di tutto questo, non si esclude che l’unico modo possibile per vivere davvero la sua storia d’amore e trovare una certa serenità sia, per Marcello, quello di lasciare Milano. Un addio che potrebbe arrivare quindi già entro la fine dell’anno.