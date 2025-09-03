Il Napoli compra Hojlund, chi è il bellissimo bomber danese che sembra un principe azzurro

Che cosa sappiamo del nuovo, bellissimo attaccante del Napoli. Quanti anni ha. E ha una fidanzata con sé?

Rasmus Hojlund è diventato un nuovo calciatore del Napoli proprio negli ultimissimi giorni di calciomercato. Ed alle donne e fanciulle che hanno mariti e fidanzati appassionati del pallone e che non si perdono una notizia in proposito, sarà capitato magari di sentire questo nome che sa decisamente di Nord Europa, e persino di vederlo tra un notiziario e l’altro. Se così fosse, non sarà sfuggito il fatto che Hojlund sia decisamente un bel ragazzo.

Uno di quelli che ha un bel visino davvero da principe azzurro, capace di ammaliare tante donne, e perché no, anche altri uomini. Lui azzurro lo è diventato per davvero, essendo stato comprato dal Napoli campione d’Italia, che ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione e che ora ha l’ambizione di ripetersi nel successo in questo campionato appena iniziato. Ed avrà il compito di fare innamorare i suoi tanti tifosi, sportivamente parlando, con i suoi tanti gol.

Chi è la fidanzata di Hojlund?

Quel che interessa a molte donne che di calcio magari anche non se ne curano è però conoscere meglio Rasmus Hojlund. Che in realtà l’italiano già lo parla, avendo già giocato nella Serie A italiana fino a qualche anno fa.

Nella stagione 2022/2023 infatti il 22enne danese ha giocato con indosso la maglia dell’Atalanta, la squadra di Bergamo. Poi ad agosto di due anni fa si è trasferito in Inghilterra per militare con la gloriosa casacca del Manchester United. Ed ora il Napoli lo ha riportato nel Belpaese.

E qui Hojlund è giunto da solo? Magari è a caccia di una fidanzata e chi può, potrà sperare di intercettarlo e di fare breccia nel suo cuore? Purtroppo no. Infatti Hojlund una fidanzata ce l’ha, ed è anche molto bella. Si chiama Laura Rhod Sondergaard, ha 20 anni e sta con il nuovo attaccante del Napoli da marzo del 2023. Lei ha seguito Hojlund a Manchester e farà lo stesso adesso, con il ritorno di Rasmus in Italia.

La storia calcistica di Hojlund

Figlio di un ex calciatore e di una mamma dedita all’atletica leggera, con anche due fratelli minori gemelli nati nel 2005 ed anch’essi ovviamente calciatori, Rasmus Hojlund è in realtà il solo ad avercela fatta per davvero in questo sport.

Lui è andato via di casa a gennaio 2022 per sfondare nel calcio professionistico e lasciare l’FC Copenaghen, dove giocava trovando però non molto spazio. Tre inverni fa Hojlund se ne andò in Austria per accasarsi allo Sturm Graz. Con 9 gol in 18 presenze e la ottima media di un gol ogni due partite, l’anno dopo è giunta la chiamata dell’Atalanta.

E non è da tutti imporsi da titolare nel calcio italiano, con la Serie A che è ritenuta da sempre il campionato più difficile del mondo. L’anno dopo c’è stato il Manchester United ed ora il Napoli, per quella che è una carriera sostanzialmente ancora agli inizi per Hojlund. Ma già ad altissimo livello, con lui che è anche un punto fermo della nazionale della Danimarca. E se ne volete sapere di più di Rasmus, vi conviene guardare le partite del Napoli.