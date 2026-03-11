Il merluzzo stasera lo faccio in 10 minuti | gratinato e al forno

Il merluzzo gratinato è un secondo piatto semplice e gustoso che unisce la delicatezza del pesce a una croccante panatura dorata, perfetto per una cena leggera ma ricca di sapore. Il merluzzo gratinato al forno è una ricetta molto apprezzata perché permette di preparare il pesce in modo facile e veloce. Il merluzzo, dal gusto delicato e dalla consistenza morbida, viene ricoperto da una panatura aromatica a base di pangrattato, olio e prezzemolo. Durante la cottura in forno si forma una crosticina dorata che rende il piatto ancora più appetitoso. Questa preparazione è ideale per chi desidera un secondo piatto leggero ma comunque gustoso. Il merluzzo gratinato può essere servito con contorni semplici come patate al forno, verdure grigliate o …

Il merluzzo gratinato è un secondo piatto semplice e gustoso che unisce la delicatezza del pesce a una croccante panatura dorata, perfetto per una cena leggera ma ricca di sapore.

Il merluzzo gratinato al forno è una ricetta molto apprezzata perché permette di preparare il pesce in modo facile e veloce. Il merluzzo, dal gusto delicato e dalla consistenza morbida, viene ricoperto da una panatura aromatica a base di pangrattato, olio e prezzemolo. Durante la cottura in forno si forma una crosticina dorata che rende il piatto ancora più appetitoso.

Questa preparazione è ideale per chi desidera un secondo piatto leggero ma comunque gustoso. Il merluzzo gratinato può essere servito con contorni semplici come patate al forno, verdure grigliate o un’insalata fresca. Grazie alla gratinatura, il pesce rimane morbido all’interno mentre la superficie diventa croccante e profumata.

ingredienti della ricetta

500 g di filetti di merluzzo

120 g di pangrattato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio

Prezzemolo tritato q.b.

Sale q.b.

Pep​e nero q.b.

Scorza di limone grattugiata facoltativa

procedimento passo passo della ricetta

Se si utilizzano filetti di merluzzo surgelati, lasciarli scongelare completamente.

Asciugare bene il pesce con carta da cucina.

Disporre i filetti di merluzzo su una teglia rivestita con carta forno.

In una ciotola mescolare il pangrattato con il parmigiano grattugiato.

Aggiungere l’aglio tritato finemente e il prezzemolo.

Unire l’olio extravergine di oliva e mescolare fino ad ottenere una panatura leggermente umida.

Insaporire con sale, pepe e, se gradita, un po’ di scorza di limone grattugiata.

Distribuire il composto di pangrattato sopra i filetti di merluzzo.

Premere leggermente con un cucchiaio per far aderire bene la panatura.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.

Negli ultimi minuti attivare il grill per ottenere una gratinatura più dorata.

Sfornare quando la superficie risulta croccante.

Servire il merluzzo gratinato ben caldo.

Il merluzzo gratinato è un piatto perfetto per chi cerca una ricetta semplice ma saporita. Grazie alla panatura croccante e al pesce morbido all’interno, questo secondo piatto riesce a essere leggero ma allo stesso tempo molto soddisfacente. Ideale per una cena veloce, è una preparazione che porta in tavola tutto il gusto del pesce con pochi e semplici passaggi.