Il merluzzo stasera lo faccio in 10 minuti | gratinato e al forno

Il merluzzo gratinato al forno è una ricetta molto apprezzata perché permette di preparare il pesce in modo facile e veloce. Il merluzzo, dal gusto delicato e dalla consistenza morbida, viene ricoperto da una panatura aromatica a base di pangrattato, olio e prezzemolo. Durante la cottura in forno si forma una crosticina dorata che rende il piatto ancora più appetitoso.

Questa preparazione è ideale per chi desidera un secondo piatto leggero ma comunque gustoso. Il merluzzo gratinato può essere servito con contorni semplici come patate al forno, verdure grigliate o un’insalata fresca. Grazie alla gratinatura, il pesce rimane morbido all’interno mentre la superficie diventa croccante e profumata.

ingredienti della ricetta

  • 500 g di filetti di merluzzo
  • 120 g di pangrattato
  • 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
  • 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
  • 1 spicchio di aglio
  • Prezzemolo tritato q.b.
  • Sale q.b.
  • Pep​e nero q.b.
  • Scorza di limone grattugiata facoltativa

procedimento passo passo della ricetta

  • Se si utilizzano filetti di merluzzo surgelati, lasciarli scongelare completamente.
  • Asciugare bene il pesce con carta da cucina.
  • Disporre i filetti di merluzzo su una teglia rivestita con carta forno.
  • In una ciotola mescolare il pangrattato con il parmigiano grattugiato.
  • Aggiungere l’aglio tritato finemente e il prezzemolo.
  • Unire l’olio extravergine di oliva e mescolare fino ad ottenere una panatura leggermente umida.
  • Insaporire con sale, pepe e, se gradita, un po’ di scorza di limone grattugiata.
  • Distribuire il composto di pangrattato sopra i filetti di merluzzo.
  • Premere leggermente con un cucchiaio per far aderire bene la panatura.
  • Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.
  • Negli ultimi minuti attivare il grill per ottenere una gratinatura più dorata.
  • Sfornare quando la superficie risulta croccante.
  • Servire il merluzzo gratinato ben caldo.

Il merluzzo gratinato è un piatto perfetto per chi cerca una ricetta semplice ma saporita. Grazie alla panatura croccante e al pesce morbido all’interno, questo secondo piatto riesce a essere leggero ma allo stesso tempo molto soddisfacente. Ideale per una cena veloce, è una preparazione che porta in tavola tutto il gusto del pesce con pochi e semplici passaggi.

