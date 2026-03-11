Il merluzzo stasera lo faccio in 10 minuti | gratinato e al forno

Il merluzzo gratinato è un secondo piatto semplice e gustoso che unisce la delicatezza del pesce a una croccante panatura dorata, perfetto per una cena leggera ma ricca di sapore.
Il merluzzo gratinato al forno è una ricetta molto apprezzata perché permette di preparare il pesce in modo facile e veloce. Il merluzzo, dal gusto delicato e dalla consistenza morbida, viene ricoperto da una panatura aromatica a base di pangrattato, olio e prezzemolo. Durante la cottura in forno si forma una crosticina dorata che rende il piatto ancora più appetitoso.
Questa preparazione è ideale per chi desidera un secondo piatto leggero ma comunque gustoso. Il merluzzo gratinato può essere servito con contorni semplici come patate al forno, verdure grigliate o un’insalata fresca. Grazie alla gratinatura, il pesce rimane morbido all’interno mentre la superficie diventa croccante e profumata.
ingredienti della ricetta
- 500 g di filetti di merluzzo
- 120 g di pangrattato
- 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 1 spicchio di aglio
- Prezzemolo tritato q.b.
- Sale q.b.
- Pepe nero q.b.
- Scorza di limone grattugiata facoltativa
procedimento passo passo della ricetta
- Se si utilizzano filetti di merluzzo surgelati, lasciarli scongelare completamente.
- Asciugare bene il pesce con carta da cucina.
- Disporre i filetti di merluzzo su una teglia rivestita con carta forno.
- In una ciotola mescolare il pangrattato con il parmigiano grattugiato.
- Aggiungere l’aglio tritato finemente e il prezzemolo.
- Unire l’olio extravergine di oliva e mescolare fino ad ottenere una panatura leggermente umida.
- Insaporire con sale, pepe e, se gradita, un po’ di scorza di limone grattugiata.
- Distribuire il composto di pangrattato sopra i filetti di merluzzo.
- Premere leggermente con un cucchiaio per far aderire bene la panatura.
- Cuocere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti.
- Negli ultimi minuti attivare il grill per ottenere una gratinatura più dorata.
- Sfornare quando la superficie risulta croccante.
- Servire il merluzzo gratinato ben caldo.
Il merluzzo gratinato è un piatto perfetto per chi cerca una ricetta semplice ma saporita. Grazie alla panatura croccante e al pesce morbido all’interno, questo secondo piatto riesce a essere leggero ma allo stesso tempo molto soddisfacente. Ideale per una cena veloce, è una preparazione che porta in tavola tutto il gusto del pesce con pochi e semplici passaggi.