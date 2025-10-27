Il Commissario Motalbano felice annuncio: tutto pronto per la nuova stagione in anteprima?

Nel momento in cui facciamo riferimento al commissario Montalbano, stiamo parlando di una serie che ha davvero cambiato l’approccio alle soap opera per gli italiani. Tratta dai libri firmati da Andrea Camilleri, Salvo Montalbano è diventato uno dei personaggi cult più amati dagli estimatori della serie TV e anche della letteratura. Sono trascorsi molti anni dal primo giorno di messa in onda della serie TV, nei primi anni 2000, e in men che non si dica è stata in grado di conquistare una lunga serie di estimatori del genere e non solo, grazie anche all’eccellente ruolo svolto da Luca Zingaretti e Simone Riondino, che invece si è cimentato nei panni del giovane Montalbano. Anni dopo l’avvio della serie, anche le …

Nel momento in cui facciamo riferimento al commissario Montalbano, stiamo parlando di una serie che ha davvero cambiato l’approccio alle soap opera per gli italiani. Tratta dai libri firmati da Andrea Camilleri, Salvo Montalbano è diventato uno dei personaggi cult più amati dagli estimatori della serie TV e anche della letteratura.

Sono trascorsi molti anni dal primo giorno di messa in onda della serie TV, nei primi anni 2000, e in men che non si dica è stata in grado di conquistare una lunga serie di estimatori del genere e non solo, grazie anche all’eccellente ruolo svolto da Luca Zingaretti e Simone Riondino, che invece si è cimentato nei panni del giovane Montalbano.

Anni dopo l’avvio della serie, anche le repliche sono in grado di riscuotere un grande successo e sono temute dalle altre emittenti concorrenti nella gara di ascolti… ma l’annuncio fatto in queste ore riaccende la speranza.

Il commissario Montalbano: arriva il felice annuncio della produzione

Come abbiamo indicato precedentemente, in questi anni sono state messe in onda le repliche del commissario Montalbano e sempre più fan della serie chiedono quando effettivamente si potrà assistere a nuovi capitoli dedicati alla storia scritta da Andrea Camilleri.

La risposta a questa domanda, al momento, continua a rimanere un vero e proprio mistero, motivo per cui il futuro del commissario Montalbano è appeso a un filo, ma Luca Zingaretti non ha mai negato la possibilità di poter tornare, non appena possibile, sul set, pronto a mettersi nuovamente in gioco nella serie TV che ha favorito considerevolmente il suo successo. In questo frangente, però, arriva un altro importante annuncio che lascia tutti senza parole.

Salvo Montalbano conquista ancora: fan increduli

La messa in onda delle repliche di Montalbano, infatti, ha davvero lasciato il pubblico senza parole nella gara di ascolti, dato che ancora una volta la serie TV si conferma essere uno dei programmi più visti dell’emittente. Il tutto non finisce di certo qui, se teniamo conto di un altro importante record riscosso dal commissario Montalbano, e che arriva in modo del tutto inaspettato.

Secondo quanto reso noto dal portale Libero.it, infatti, il commissario Montalbano totalizza record su record anche su RaiPlay, dove è stato riscontrato un boom di visualizzazioni in pochissime ore. Per meglio dire, nel giro di 24 ore, nel mese di settembre, il commissario Montalbano è diventato uno dei contenuti più visti dagli utenti.

Insomma, Salvo Montalbano: un uomo e soprattutto un personaggio con garanzie di successo!