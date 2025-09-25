Il biscotto che vale per 2 | questi crumbl fanno impazzire TikTok

Crumbl cookie: il maxi biscotto originale americano che vale per 2, così buoni che fanno impazzire TikTok, provare per credere!
Se parliamo di biscotti, nessuno batte la bontà dei crumbl cookie. Non sono semplici biscotti, ma una goduria gigante che appena porti a tavola, fa innamorare chiunque. Giganti, spessi, morbidi dentro e con quella crosticina croccante fuori che è una tentazione continua. Fidati, uno solo basta e avanza, pensa che ti sembra di averne mangiati 2, anche se poi ti rendi conto che sono talmente buoni che non ti fermeresti più.
Parliamo di pochissimi ingredienti e che forse hai già a casa, in pratica un mix di burro, farina, zucchero e cioccolato che è una goduria. Mentre cuociono esce un profumo dal forno favoloso, merito anche del cioccolato che si scioglie, quindi credimi se ti dico che ogni volta che li preparo scatta il “wow” generale. È come portare un pezzo di America direttamente a casa tua, con quell’effetto goloso che ti conquista subito.
Crumbl cookie: la ricetta originale americana perfetta!
Nessuna imitazione quindi e nessun trucco, solo la ricetta originale americana per dei cruml cookie a dir poco irresistibili. Allora che dici, li facciamo insieme? Dai, allaccia il grembiule, accendi il forno e partiamo subito!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Ingredienti per i Crumbl cookie
Per circa 40 biscotti
- 500 g di farina 00
- 4 uova 2 intere e 2 tuorli
- 400 g di burro
- 100 g di zucchero
- 200 g di zucchero di canna
- 1 cucchiaino raso di cannella
- 1 bustina di vanillina
- 20 g di amido di mais
- 15 g di bicarbonato
- 8 g di sale
- 400 g di gocce di cioccolato
- 150 g di cioccolato fondente anche con nocciole tritato grossolanamente
Come si preparano i Crumbl cookie
- In una ciotola capiente mescola il burro morbido con lo zucchero bianco e quello di canna, fino ad ottenere una crema liscia e spumosa. Aggiungi poi le 2 uova intere e i 2 tuorli, una alla volta e continua a mescolare energicamente fino a farlo diventare bello cremoso e uniforme.
- A parte setaccia la farina con l’amido di mais, la cannella, la vanillina, il bicarbonato e il sale. Poi unisci tutto al composto di burro e uova, impastando bene, fino a renderlo uniforme.
- Adesso puoi incorporare le gocce di cioccolato e i pezzi di fondente grossolani. Mescola poco, giusto il tempo di distribuirli bene, così ogni biscotto sarà pieno di pezzetti che si sciolgono ad ogni morso. Prendi poi un po’ di impasto con le mani e forma delle palline grandi, più o meno come una pallina da golf, anche un po’ più grandi, ricorda che devono essere maxi, quindi puoi esagerare un pochino.
- Sistemali sulla teglia foderata di carta forno, ben distanziati perché si allargheranno in cottura via in forno. Cuocili a 190 gradi in forno statico per circa 20 minuti o fin quando saranno ben dorati fuori ma morbidi dentro.
- Lasciali raffreddare qualche minuto, giusto il tempo che si rassodano, poi spezzane uno e goditi il cioccolato che fila e il gusto meraviglioso di questi crumbl cookie. Ti garantisco che anche se il formato è maxi, non ti accontenti di uno, il bis lo fai comunque. E se ami dolci americani che fanno scena, prova anche i pancake americani, una golosità che puoi sicuramente con meno sensi di colpa. Buon appetito!