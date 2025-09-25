Il biscotto che vale per 2 | questi crumbl fanno impazzire TikTok

Crumbl cookie: il maxi biscotto originale americano che vale per 2, così buoni che fanno impazzire TikTok, provare per credere! Se parliamo di biscotti, nessuno batte la bontà dei crumbl cookie. Non sono semplici biscotti, ma una goduria gigante che appena porti a tavola, fa innamorare chiunque. Giganti, spessi, morbidi dentro e con quella crosticina croccante fuori che è una tentazione continua. Fidati, uno solo basta e avanza, pensa che ti sembra di averne mangiati 2, anche se poi ti rendi conto che sono talmente buoni che non ti fermeresti più. Parliamo di pochissimi ingredienti e che forse hai già a casa, in pratica un mix di burro, farina, zucchero e cioccolato che è una goduria. Mentre cuociono esce un …

Crumbl cookie: il maxi biscotto originale americano che vale per 2, così buoni che fanno impazzire TikTok, provare per credere!

Se parliamo di biscotti, nessuno batte la bontà dei crumbl cookie. Non sono semplici biscotti, ma una goduria gigante che appena porti a tavola, fa innamorare chiunque. Giganti, spessi, morbidi dentro e con quella crosticina croccante fuori che è una tentazione continua. Fidati, uno solo basta e avanza, pensa che ti sembra di averne mangiati 2, anche se poi ti rendi conto che sono talmente buoni che non ti fermeresti più.

Parliamo di pochissimi ingredienti e che forse hai già a casa, in pratica un mix di burro, farina, zucchero e cioccolato che è una goduria. Mentre cuociono esce un profumo dal forno favoloso, merito anche del cioccolato che si scioglie, quindi credimi se ti dico che ogni volta che li preparo scatta il “wow” generale. È come portare un pezzo di America direttamente a casa tua, con quell’effetto goloso che ti conquista subito.

Crumbl cookie: la ricetta originale americana perfetta!

Nessuna imitazione quindi e nessun trucco, solo la ricetta originale americana per dei cruml cookie a dir poco irresistibili. Allora che dici, li facciamo insieme? Dai, allaccia il grembiule, accendi il forno e partiamo subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per i Crumbl cookie

Per circa 40 biscotti

500 g di farina 00

4 uova 2 intere e 2 tuorli

400 g di burro

100 g di zucchero

200 g di zucchero di canna

1 cucchiaino raso di cannella

1 bustina di vanillina

20 g di amido di mais

15 g di bicarbonato

8 g di sale

400 g di gocce di cioccolato

150 g di cioccolato fondente anche con nocciole tritato grossolanamente

Come si preparano i Crumbl cookie