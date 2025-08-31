If You Love, anticipazioni 31 agosto: scatta il bacio tra Leyla e Ates, cosa accadrà

If you love è la new entry di questo caldo pomeriggio d’estate che l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di dedicare completamente alle serie tv turche. A partire da Forbidden Fruit, che segue il solito appuntamento con Beautiful, fino a La forza di una donna, che invece precede Sarabanda, canale 5 da diversi mesi a questa parte offre al suo pubblico delle ore ricche di emozioni e colpi di scena.

Seppure sia già stata trasmessa qualche mese fa su Mediaset Infinity, la serie tv turca con protagonista la bella Melek de La notte nel cuore sta tenendo parecchi italiani con il fiato sospeso. In particolare, racconta la storia di una giovane truffatrice, disposta a tutto pur di avere qualche notizia in più sulla sua famiglia, che s’imbatte in un giovane ed aitante imprenditore e del quale se ne innamora perdutamente.

La storia di Ates e Leyla, però, non è assolutamente semplice. Dopo aver organizzato il loro matrimonio, il giovane rivela a tutti la vera identità di sua moglie, mandando completamente in frantumi i suoi sogni. Stando a quanto fanno sapere alcuni spoiler, però, sembrerebbe che molto presto le cose cambieranno. Nella puntata del 31 agosto, infatti, si legge che tra i due ragazzi scatterà nuovamente un bacio.

If you love, cosa accadrà nella puntata del 31 agosto: gli spoiler choc

Leyla è sempre stata una truffatrice ed è convolata a nozze con diversi uomini per ottenere soldi e raggiungere il suo obiettivo, ma – da quando ha incontrato Ates ed ha iniziato a frequentarlo – qualcosa in lei è cambiato. La giovane ragazza si è davvero innamorata dello spavaldo ed arrogante imprenditore ed ha sofferto terribilmente quando lui ha scoperto tutta la verità sul suo conto.

Quella che, però, sembrava essere una storia dal triste epilogo, molto presto si rivelerà tutt’altro. Gli spoiler della puntata che andrà in onda domenica 31 agosto, infatti, rivelano che tra i due ragazzi scatterà nuovamente un bacio, che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il tutto, a quanto pare, avverrà in seguito ad una scoperta shock da parte di Leyla.

La truffatrice, infatti, vedrà le fotografie di suo marito in compagnia di una splendida ragazza di nome Seyma. Così, su tutte le furie, si recherà da lui per chiedergli spiegazioni. Tra i due, a questo punto, scoppierà una furibonda lite, che culminerà in un bacio passionale. Che questo, quindi, sia un nuovo inizio per loro? Molto probabilmente, sì!