Haircare routine giapponese che spopola in tutto il mondo: ecco tutto quello che devi fare

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare ovunque di haircare, beauty routine e tanto altro ancora… ma la vera svolta arriva direttamente dal Giappone, con la sua affascinante routine per la cura dei capelli.

Sempre più persone in Occidente stanno osservando con curiosità le abitudini giapponesi in fatto di bellezza. Un esempio pratico? Basta guardare quanti prodotti ispirati alla skincare e haircare nipponica sono sbarcati in Italia e hanno rapidamente conquistato il mercato.

Alcuni di questi prodotti, infatti, sembrano davvero avere una marcia in più: la qualità degli ingredienti, l’approccio delicato ma efficace, e l’attenzione per ogni gesto rendono queste routine irresistibili. Tanto che anche alcune aziende occidentali hanno deciso di ispirarsi alle abitudini giapponesi per riformulare i propri cosmetici.

A dare risalto a questa tendenza sono anche numerosi influencer, che mettono a confronto la beauty routine occidentale e quella orientale, evidenziandone le profonde differenze. Tra tutte, a spopolare in questo momento è proprio la haircare routine giapponese: semplice, funzionale e rispettosa della salute del capello.

Haircare routine giapponese: di cosa si tratta davvero?

Ogni gesto legato alla cura di sé, in Giappone, affonda le sue radici in tradizioni tramandate di generazione in generazione. E anche l’haircare non fa eccezione. Se in Italia si tende a concentrare l’attenzione soprattutto sulle lunghezze e sull’aspetto esteriore dei capelli, in Giappone l’approccio è completamente diverso.

La cura giapponese dei capelli parte dal cuoio capelluto, ritenuto la vera chiave per avere una chioma sana e forte. La fase centrale di questa routine è rappresentata da trattamenti pre-shampoo, spesso a base di oli o sieri naturali, che vanno lasciati in posa prima del lavaggio vero e proprio.

Come seguire la haircare routine giapponese?

Come già accennato, il cuore della routine giapponese è il pre-shampoo, ricco di ingredienti nutrienti come oli naturali (olio di camelia, di tsubaki, o di argan). Questi trattamenti vengono applicati sulle lunghezze, ma anche sulla cute, e aiutano a rendere il capello più elastico, lucido e resistente.

Dopo aver distribuito il prodotto, si pettinano i capelli dalle radici alle punte, in modo da distribuire uniformemente il trattamento. A questo punto, si lascia agire per alcuni minuti.

Segue la fase del lavaggio, dove l’attenzione è tutta sul cuoio capelluto. Massaggiare bene la testa stimola la microcircolazione, ossigena i follicoli e promuove una crescita sana del capello. Questo gesto, apparentemente semplice, fa tutta la differenza e contribuisce a migliorare la salute generale della chioma.

Il risultato? Capelli più morbidi, meno soggetti a doppie punte e più forti nel tempo. Una routine che richiede solo pochi gesti in più, ma che promette benefici reali e duraturi.