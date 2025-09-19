Hai mai provato la vera caponata? | un piatto che non scordi più

Caponata siciliana: la vera ricetta agrodolce che fa impazzire tutti, una volta provata non la scordi più! Non c’è niente che sa di Sicilia come la caponata siciliana, credimi che è un piatto agrodolce che esplode di sapori, tra melanzane morbide, olive saporite e un tocco di zucchero e aceto che ti fa consolare sul serio. Fidati, la prima volta che la proverai non riuscirai più a smettere di mangiarla e poi è versatile e perfetta come antipasto, contorno o anche da sola con una fetta di pane caldo. Il bello della caponata siciliana è che basta qualche ingrediente semplice per conquistare chiunque. Parliamo infatti di melanzane succose, pomodori pelati, cipolla, sedano croccante, olive e capperi che insieme creano un …

Caponata siciliana: la vera ricetta agrodolce che fa impazzire tutti, una volta provata non la scordi più!

Non c’è niente che sa di Sicilia come la caponata siciliana, credimi che è un piatto agrodolce che esplode di sapori, tra melanzane morbide, olive saporite e un tocco di zucchero e aceto che ti fa consolare sul serio. Fidati, la prima volta che la proverai non riuscirai più a smettere di mangiarla e poi è versatile e perfetta come antipasto, contorno o anche da sola con una fetta di pane caldo.

Il bello della caponata siciliana è che basta qualche ingrediente semplice per conquistare chiunque. Parliamo infatti di melanzane succose, pomodori pelati, cipolla, sedano croccante, olive e capperi che insieme creano un mix di sapori che ti sorprende ad ogni cucchiaio. Ovviamente la particolarità della caponata, è il contrasto agrodolce fatto con lo zucchero e l’aceto trasformando il piatto in qualcosa di unico. Ti avviso che già il profumo che si sprigiona mentre cuoce è irresistibile e già inizia a farti venire fame!

Caponata siciliana: la ricetta originale per un risultato perfetto!

Allaccia dunque il grembiule, prendi una padella capiente e metti dentro un po’ di olio che oggi faremo la caponata siciliana e ti assicuro che sarà un tripudio di gusto. Fidati, seguendo questi passaggi passo passo, otterrai un piatto morbido, saporito e pronto per sorprendere tutti a pranzo o cena. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 35-40 minuti

Ingredienti per la Caponata siciliana

Per 4 persone

1 kg di melanzane

450 g di pomodori pelati

1 cipolla

2 gambi di sedano

3 cucchiai di capperi

150 g di olive taggiasche snocciolate

2 cucchiai di zucchero

45 ml di aceto

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Basilico q.b.

Come si prepara la Caponata siciliana