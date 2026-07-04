Hai mai preparato i supplì fatti in casa, io si e mi vengono buonissimi

I supplì fatti in casa conquistano al primo morso grazie al loro cuore filante e alla croccante panatura dorata: una ricetta della tradizione che regala grandi soddisfazioni anche nella cucina di casa. I supplì fatti in casa rappresentano uno dei simboli più amati della cucina romana. Croccanti all’esterno e morbidi all’interno, racchiudono un gustoso risotto al pomodoro con un cuore di mozzarella che, una volta aperto, crea il caratteristico effetto “al telefono”. Prepararli richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale ripaga ogni passaggio, trasformando pochi ingredienti semplici in uno sfizio irresistibile da servire come antipasto, aperitivo o secondo piatto. Seguendo con attenzione tutti i passaggi della preparazione è possibile ottenere supplì dorati, fragranti e ben compatti, perfetti da …

I supplì fatti in casa conquistano al primo morso grazie al loro cuore filante e alla croccante panatura dorata: una ricetta della tradizione che regala grandi soddisfazioni anche nella cucina di casa.

I supplì fatti in casa rappresentano uno dei simboli più amati della cucina romana. Croccanti all’esterno e morbidi all’interno, racchiudono un gustoso risotto al pomodoro con un cuore di mozzarella che, una volta aperto, crea il caratteristico effetto “al telefono”. Prepararli richiede un po’ di tempo, ma il risultato finale ripaga ogni passaggio, trasformando pochi ingredienti semplici in uno sfizio irresistibile da servire come antipasto, aperitivo o secondo piatto.

Seguendo con attenzione tutti i passaggi della preparazione è possibile ottenere supplì dorati, fragranti e ben compatti, perfetti da friggere senza che si rompano durante la cottura. La qualità del riso, del sugo di pomodoro, della mozzarella e della panatura gioca un ruolo fondamentale per ottenere un risultato equilibrato, saporito e fedele alla tradizione.

Ingredienti della ricetta

320 g di riso per risotti

700 ml di brodo vegetale caldo

300 g di passata di pomodoro

1 cipolla piccola

40 g di burro

40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

200 g di mozzarella ben asciutta

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepere q.b.

Farina q.b.

Acqua q.b.

Pangrattato q.b.

Olio di semi per friggere

Procedimento passo passo della ricetta

Tritare finemente la cipolla e farla appassire in una casseruola con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Unire la passata di pomodoro e lasciare cuocere per alcuni minuti fino a ottenere un sugo ben saporito.

Aggiungere il riso e farlo tostare brevemente, mescolando con cura.

Versare gradualmente il brodo vegetale caldo, continuando la cottura come per un classico risotto.

Quando il riso è cotto ma ancora consistente, incorporare il burro e il Parmigiano, quindi aggiustare di sale e pepe.

Trasferire il risotto in una teglia e lasciarlo raffreddare completamente fino a quando sarà facile da modellare.

Tagliare la mozzarella a cubetti e lasciarla scolare per eliminare l’umidità in eccesso.

Prelevare una porzione di riso con le mani leggermente umide, schiacciarla delicatamente e inserire al centro un cubetto di mozzarella.

Richiudere il riso formando la classica forma ovale del supplì, compattando bene il composto.

Preparare una pastella fluida con farina e acqua.

Passare ogni supplì nella pastella e successivamente nel pangrattato, ricoprendolo in maniera uniforme.

Scaldare abbondante olio di semi e friggere pochi supplì alla volta fino a ottenere una panatura dorata e croccante.

Scolare i supplì su carta assorbente e servirli ben caldi, così da gustare il caratteristico cuore filante di mozzarella.

I supplì preparati in casa sono una vera soddisfazione e rappresentano una delle ricette più amate della tradizione italiana. Con un po’ di pazienza e seguendo tutti i passaggi, è possibile ottenere un risultato molto simile a quello delle migliori rosticcerie: una crosta croccante che racchiude un ripieno morbido, saporito e filante. Sono perfetti da condividere con amici e familiari durante una cena informale o un aperitivo, e possono essere preparati in anticipo e fritti all’ultimo momento per portarli in tavola fragranti e irresistibili.