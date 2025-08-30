Prepara gli gnocchi alla sorrentina: la ricetta semplice e filante che farà innamorare tutti a tavola

Tipici della tradizione campana, gli gnocchi alla sorrentina sono tra le ricette più celebri e amate di tutto il Paese. Un primo piatto filante che conquista da nord a sud, prepararlo è davvero molto semplice: basta alternare strati di gnocchi di patate (ancora meglio se fatti in casa) a strati di mozzarella e salsa di pomodoro. Con questa ricetta il successo è garantito!

Gnocchi alla sorrentina: ricetta sfiziosissima per tutta la famiglia

Se vuoi ottimizzare i tempi puoi acquistare degli gnocchi pronti da cuocere, in alternativa ti spieghiamo come prepararli da zero con farina, patate e uova. Con le patate si possono preparare tantissime ricette sfiziose, non perdere i nostri consigli sui contorni più buoni della stagione!

Ingredienti per gli gnocchi

1 kg di patate

300 gr di farina 00

1 uovo

sale q.b.

Ingredienti per la salsa

1 spicchio d’aglio

750 ml di passata di pomodoro

2 cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva

sale fino q.b.

foglie di basilico q.b.

Ingredienti per il condimento

300 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano grattugiato

Procedimento

Come prima cosa dovrai preparare gli gnocchi. Lava le patate sotto l’acqua corrente, asciugale con uno strofinaccio e versale in una pentola piena d’acqua. Porta le patate sul fuoco, quindi lascia cuocere per circa 30 – 40 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda della grandezza delle patate. Nel frattempo prepara il sugo: lascia soffriggere lo spicchio d’aglio nell’olio extra vergine di oliva per qualche minuto, poi aggiungi la passata di pomodoro. Copri e lascia cuocere. Dopo circa 10 minuti aggiusta di sale e aggiungi le foglie di basilico. Metti la fiamma al minimo e cuoci per almeno 30 minuti. Le patate saranno cotte, scolale e schiacciale con uno schiacciapatate. Su un tagliere crea la classica fontana di farina, quindi incorpora le patate schiacciate, l’uovo e il sale. Impasta con le mani. Dovrai ottenere un panetto morbido e non appiccicoso. Copri e lascia riposare per qualche minuto. Nel frattempo prendi un tegame e porta a bollore l’acqua. Forma gli gnocchi con l’impasto ottenuto. Lessa gli gnocchi per qualche secondo, poi scola e mettili da parte. Aggiungi gli gnocchi al sugo preparato in precedenza, quindi versa il tutto all’interno di una pirofila alternando con dei tocchetti di mozzarella e parmigiano grattugiato. Inforna a 250 gradi per circa 5 – 10 minuti. Sforna e porta in tavola i tuoi gnocchi alla sorrentina ancora caldi e filanti!

La ricetta è estremamente facile da preparare, una volta provata non potrai più farne a meno!