Prepara gli gnocchi alla sorrentina: la ricetta semplice e filante che farà innamorare tutti a tavola

Il primo piatto campano più amato da grandi e bambini lo prepari in casa in poche mosse. Ecco come!

gnocchi sorrentina

Tipici della tradizione campana, gli gnocchi alla sorrentina sono tra le ricette più celebri e amate di tutto il Paese. Un primo piatto filante che conquista da nord a sud, prepararlo è davvero molto semplice: basta alternare strati di gnocchi di patate (ancora meglio se fatti in casa) a strati di mozzarella e salsa di pomodoro. Con questa ricetta il successo è garantito!

Gnocchi alla sorrentina: ricetta sfiziosissima per tutta la famiglia

Se vuoi ottimizzare i tempi puoi acquistare degli gnocchi pronti da cuocere, in alternativa ti spieghiamo come prepararli da zero con farina, patate e uova. Con le patate si possono preparare tantissime ricette sfiziose, non perdere i nostri consigli sui contorni più buoni della stagione!

Ingredienti per gli gnocchi

  • 1 kg di patate
  • 300 gr di farina 00
  • 1 uovo
  • sale q.b.

Ingredienti per la salsa

  • 1 spicchio d’aglio
  • 750 ml di passata di pomodoro
  • 2 cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva
  • sale fino q.b.
  • foglie di basilico q.b.

Ingredienti per il condimento

  • 300 gr di mozzarella
  • 100 gr di parmigiano grattugiato

Procedimento

  1. Come prima cosa dovrai preparare gli gnocchi. Lava le patate sotto l’acqua corrente, asciugale con uno strofinaccio e versale in una pentola piena d’acqua.
  2. Porta le patate sul fuoco, quindi lascia cuocere per circa 30 – 40 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda della grandezza delle patate.
  3. Nel frattempo prepara il sugo: lascia soffriggere lo spicchio d’aglio nell’olio extra vergine di oliva per qualche minuto, poi aggiungi la passata di pomodoro. Copri e lascia cuocere.
  4. Dopo circa 10 minuti aggiusta di sale e aggiungi le foglie di basilico. Metti la fiamma al minimo e cuoci per almeno 30 minuti.
  5. Le patate saranno cotte, scolale e schiacciale con uno schiacciapatate.
  6. Su un tagliere crea la classica fontana di farina, quindi incorpora le patate schiacciate, l’uovo e il sale. Impasta con le mani.
  7. Dovrai ottenere un panetto morbido e non appiccicoso. Copri e lascia riposare per qualche minuto.
  8. Nel frattempo prendi un tegame e porta a bollore l’acqua.
  9. Forma gli gnocchi con l’impasto ottenuto.
  10. Lessa gli gnocchi per qualche secondo, poi scola e mettili da parte.
  11. Aggiungi gli gnocchi al sugo preparato in precedenza, quindi versa il tutto all’interno di una pirofila alternando con dei tocchetti di mozzarella e parmigiano grattugiato.
  12. Inforna a 250 gradi per circa 5 – 10 minuti.
  13. Sforna e porta in tavola i tuoi gnocchi alla sorrentina ancora caldi e filanti!

La ricetta è estremamente facile da preparare, una volta provata non potrai più farne a meno!

