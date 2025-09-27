Giacca suade tendenza 2025: cos’è e come abbinarla

Hai sentito parlare dell’ultima tendenza in merito alle giacche? Ecco cos’è una giacca suade e i migliori look in cui includerla.

La giacca in suede, o pelle scamosciata, si riconferma protagonista assoluta nelle collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno 2025. Non si tratta solo di un omaggio allo stile rétro — che richiama gli anni Settanta con un tocco di nostalgia — ma di un vero e proprio passe-partout di stagione.

Con la sua texture morbida e avvolgente, il suede conquista per la capacità di unire comfort e carattere, rendendosi perfetto tanto per look casual quanto per outfit più sofisticati. In questo articolo scopriamo perché la giacca in suede è il capo su cui puntare quest’anno e come abbinarla al meglio per valorizzare ogni stile e occasione.

Giacca in suede tendenza 2025: cos’è

La giacca in suede si distingue per la sua texture inconfondibile: una superficie leggermente ruvida e vellutata che la rende più morbida e calda rispetto alla pelle liscia tradizionale. Questo materiale può essere realizzato sia in vera pelle scamosciata sia in versioni sintetiche, oggi sempre più sofisticate e sostenibili. Il suo fascino risiede proprio nella capacità di trasmettere, al tatto e alla vista, un senso di comfort e naturalezza.

Il design della giacca in suede richiama inequivocabilmente lo spirito degli anni Settanta: frange, volumi rilassati, tagli sahariani, blazer cropped e linee boxy raccontano un’estetica vintage che torna oggi con una nuova energia.

È un capo che parla di libertà, autenticità e individualità, reinterpretato però in chiave contemporanea. Nel 2025, i colori dominanti di questa tendenza spaziano dalle tonalità più calde e terrose — come il marrone cioccolato, il cammello, il tortora e il cognac — fino a sfumature più decise e moderne come il bordeaux o il verde salvia. Queste palette naturali esaltano la texture del suede e si prestano a infiniti abbinamenti, da quelli più classici a quelli più audaci.

A decretarne il ritorno sulle passerelle e nei guardaroba è anche il crescente desiderio di capi che offrano sensazioni tattili, avvolgenti e visivamente “caldi”. Il suede non è solo una scelta di stile, ma una risposta al bisogno di capi che trasmettano emozione, comfort e autenticità. Allo stesso tempo, si inserisce perfettamente nel revival dello stile boho e western, che predilige dettagli folk, silhouette morbide e un’eleganza rilassata.

Come abbinarla

Per un look casual da giorno, la scelta ideale è una giacca corta in suede, come un blouson, un bomber o una sahariana dal taglio morbido. Abbinata a un paio di jeans — meglio se in denim dai lavaggi naturali o scuri — e a una semplice t-shirt bianca o in toni neutri, crea un insieme fresco, funzionale e perfettamente bilanciato. Completa il look con sneakers minimal o stivaletti in pelle per un tocco più deciso ma sempre disinvolto.

Nel contesto lavorativo o per occasioni più formali, il blazer in suede diventa un alleato sofisticato. Scegli un taglio monopetto o leggermente strutturato e abbinalo a pantaloni sartoriali e camicie leggere in cotone o seta. Nei giorni più freschi, un maglione sottile può completare l’insieme con discrezione. Le tonalità ideali in questo caso restano neutre: beige, tortora e crema, perfette per un look elegante ma non rigido.

Per chi ama lo stile boho o western, la giacca in suede è praticamente d’obbligo. I modelli con frange, cuciture decorative e tagli rilassati si sposano perfettamente con gonne midi o maxi in tessuti fluidi, stivali in pelle e accessori dal sapore etnico, come cinture con fibbie importanti o foulard stampati. Il risultato è un look dallo spirito libero, che unisce femminilità e carattere in modo armonioso. Infine, per la sera o per un’occasione elegante, la giacca in suede si fa più essenziale, magari in una versione slim con chiusura doppiopetto o cinturata in vita.

Indossata sopra un abito sottile, una gonna longuette o un completo tono su tono, crea un equilibrio raffinato tra morbidezza e struttura.

Ai piedi, sandali o tacchi decisi, mentre una clutch e gioielli minimal completano il look. Un esempio di grande effetto? Giacca in suede color marrone intenso abbinata a un total look nero.

Sei una fanatica delle giacche? Scopri anche la giacca pelle Kate Middleton e aggiungila al tuo guardaroba.