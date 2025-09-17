Gerry Scotti amore segreto, tutto sulla compagna Gabriella | L’amore dopo il divorzio

Tra Gerry Scotti e la sua fidanzata è grande e profondo amore. Chi è lei.

Gerry Scotti è amatissimo da tutti ed è così da decenni. La lunghissima carriera in Mediaset di “Zio Gerry” sta toccando l’ennesimo punto elevato dopo i vari Passaparola, Chi vuol essere Milionario e tanto altro ancora. C’è chi ricorda di lui anche Il Gioco dei 9, ereditato da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nei primi anni Novanta. Ma Gerry Scotti di cose ne ha fatte, come ad esempio il dj in radio, da dove il suo percorso artistico è cominciato, e persino il politico.

Infatti nel 1987 lui venne eletto deputato per rappresentare il Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi, e rivestì tale carica, parallelamente agli impegni televisivi, fino al 1992. In virtù di ciò, Gerry Scotti ha maturato il diritto ad ottenere una indennità economica politica, alla quale però ha rinunciato nel 2014 devolvendo tutto quanto in beneficenza. Ed ora lui sta rinverdendo i fasti di uno storico game show di successo, presentato per anni ed anni da Mike Bongiorno.

Gerry Scotti, dall’ex moglie all’attuale fidanzata

Di sera infatti va in onda “La Ruota della Fortuna”, dalle ore 20:40. E questa è una risposta forte ad “Affari Tuoi”. Contro molti pronostici, il pubblico sta preferendo proprio Gerry Scotti a Stefano De Martino. Il successo de La Ruota della Fortuna è tale da avere messo addirittura in discussione il totem Striscia la Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è ormai stanco ed arranca da anni, eppure è sempre stato lì.

Ora però, per la prima volta, c’è forte incertezza sul se, come e quando collocare questo vetusto programma in palinsesto. Intanto Gerry Scotti si gode non solo il successo in ambito lavorativo ma anche quello in amore. Il 69enne pavese, originario della piccola Camporinaldo, a due passi da Miradolo Terme convive da anni con la sua compagna, Gabriella Perino. Dal 2011 la coppia risiede in un appartamento ai piani altissimi di un palazzo storico nel centro di Milano.

Prima di lei però c’era stata l’ex moglie, Patrizia Grosso. Sposata nel 1991, la Grosso lo rese papà di Edoardo, che a sua volta qualche anno fa ha fatto si che Gerry Scotti (il cui vero nome è Virginio) diventasse nonno. Avvenne nel 2020 con la nascita della nipotina Virginia, alla quale ha fatto seguito Pietro nel 2023.

Chi è la compagna di Gerry Scotti

L’amore con la Grosso è finito nel 2002 con la separazione e nel 2009 con il divorzio. Situazione che lo ha fatto molto soffrire, per lungo tempo. Anche il fatto di non potere stare più sotto allo stesso tetto con Edoardo fu un motivo di grande sofferenza.

Poi le cose sono cambiate, si sono evolute, Edoardo è diventato un uomo e vedersi è diventato più facile. Nel frattempo lui ha conosciuto Gabriella Perino, di professione architetto. Di lei sappiamo che è nata nel 1965 e che, con Gerry, si conoscevano comunque da decenni. Poi i rispettivi figli (anche la Perino è reduce da una relazione precedente finita con un divorzio, n.d.r.) erano amici e questa cosa ha fatto si che si riprendessero di vista.

Da cosa nasce cosa, con una amicizia reciproca rispuntata tra Gerry e Gabriella a distanza di anni, e che ha saputo evolvere in qualcosa di più profondo. Ed ora ci sono tutti i presupposti affinché, dopo 14 anni di relazione, possano fare seguito tanti altri anni da vivere insieme ed in felicità.