Freschi e golosi ma Keto | i biscotti low-carb che non ti aspetti

Se ami i dolci ma vuoi restare fedele alla tua dieta keto, allora i biscotti al limone sono un vero e proprio asso nella manica. Freschi, profumati e incredibilmente golosi, ti sorprenderanno per la leggerezza e il sapore intenso di limone. Non ti dico il profumo che invade la cucina appena li inforni, fidati che ti farà venir voglia di prenderne subito uno ancora caldo!

La cosa bella di questi biscotti è che non servono mille ingredienti complicati, solo farina di mandorle, un po’ di farina di cocco, uova, olio di cocco e naturalmente, il limone. Il dolcificante poi lo scegli tu, così resti perfettamente in linea con la tua dieta ma il gusto resta dolce e avvolgente. E credimi che, nonostante siano keto, non sentirai affatto la mancanza dello zucchero!

Biscotti al limone: la tua colazione keto irresistibile!

Allora, niente scuse, prepara con me questi biscotti al limone sorprendenti , ideali per tutti e leggerissimi ma sempre freschi e golosi. Fidati allaccia il grembiule, accendi il forno e metti da parte i pensieri che realizzerai una ricetta che spiazzerà chiunque, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Biscotti al limone

Per circa 30 biscotti

180 g di farina di mandorle

20 g di farina di cocco

80 g di dolcificante a scelta

2 uova

1 cucchiaino raso di lievito per dolci in polvere

60 ml di olio di cocco

2 limoni di cui il succo e la scorza grattugiata

1 bustina di vanillina

Dolcificante a velo q.b.

Come si preparano i Biscotti al limone