Freschi e golosi ma Keto | i biscotti low-carb che non ti aspetti

Biscotti al limone: se segui una dieta keto i migliori che tu possa provare, sono biscotti low carb che non ti aspetti provare per credere!
Se ami i dolci ma vuoi restare fedele alla tua dieta keto, allora i biscotti al limone sono un vero e proprio asso nella manica. Freschi, profumati e incredibilmente golosi, ti sorprenderanno per la leggerezza e il sapore intenso di limone. Non ti dico il profumo che invade la cucina appena li inforni, fidati che ti farà venir voglia di prenderne subito uno ancora caldo!
La cosa bella di questi biscotti è che non servono mille ingredienti complicati, solo farina di mandorle, un po’ di farina di cocco, uova, olio di cocco e naturalmente, il limone. Il dolcificante poi lo scegli tu, così resti perfettamente in linea con la tua dieta ma il gusto resta dolce e avvolgente. E credimi che, nonostante siano keto, non sentirai affatto la mancanza dello zucchero!
Biscotti al limone: la tua colazione keto irresistibile!
Allora, niente scuse, prepara con me questi biscotti al limone sorprendenti , ideali per tutti e leggerissimi ma sempre freschi e golosi. Fidati allaccia il grembiule, accendi il forno e metti da parte i pensieri che realizzerai una ricetta che spiazzerà chiunque, provare per credere. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Biscotti al limone
Per circa 30 biscotti
- 180 g di farina di mandorle
- 20 g di farina di cocco
- 80 g di dolcificante a scelta
- 2 uova
- 1 cucchiaino raso di lievito per dolci in polvere
- 60 ml di olio di cocco
- 2 limoni di cui il succo e la scorza grattugiata
- 1 bustina di vanillina
- Dolcificante a velo q.b.
Come si preparano i Biscotti al limone
- Inizia col versare in una ciotola capiente unisci la farina di mandorle, la farina di cocco, il lievito e la vanillina, mescolando bene e creando una base uniforme.
- Grattugia la scorza dei limoni e spremi il succo, quindi unisci al composto insieme alle uova e all’olio di cocco fuso. Impasta con le mani o con un cucchiaio fino ad ottenere un impasto omogeneo, profumatissimo e leggermente appiccicoso.
- Preleva piccole porzioni di impasto e forma delle palline e se vuoi, schiacciale leggermente con le dita per dare la forma tipica del biscotto. Sistemali su una teglia rivestita di carta forno, lasciando qualche centimetro tra l’uno e l’altro e cuocili in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per circa 15 minuti, o finché i bordi non diventano leggermente dorati.
- Sfornali e lascia raffreddare un paio di minuti, poi spolvera con dolcificante a velo se vuoi dare un tocco di golosità extra. Ed eccoli qui: i tuoi biscotti al limone, freschi, profumati e incredibilmente golosi, pronti per essere gustati senza sensi di colpa. Fidati, spariranno in un attimo e diventeranno un must nella tua cucina keto. Se ami le ricette dolci ma leggere e veloci, allora devi assolutamente provare anche questi biscotti senza zucchero, è un’altra bontà che conquista. Buon appetito!