Frappe e castagnole le due ricette icone del carnevale

Frappe e castagnole sono le due grandi protagoniste del Carnevale: croccanti e leggere le prime, soffici e golose le seconde, rappresentano la tradizione più amata del periodo.

Non c’è Carnevale senza un vassoio colmo di dolci fritti e profumati. Le frappe, sottili e friabili, si distinguono per la loro consistenza croccante e la classica spolverata di zucchero a velo, mentre le castagnole conquistano con la loro forma rotonda e il cuore morbido.

Due ricette diverse ma complementari, che raccontano la convivialità e la voglia di festa tipica di questo periodo. Frappe e castagnole sono simboli della cucina tradizionale italiana, tramandate di generazione in generazione con piccole varianti regionali.

Ingredienti e preparazione delle frappe

Le frappe si preparano con un impasto semplice ma elastico, che deve essere steso molto sottile. La sfoglia tirata finissima è il segreto per ottenere frappe leggere e piene di bolle.

  • 300 g di farina 00
  • 2 uova
  • 50 g di zucchero
  • 40 g di burro morbido
  • 2 cucchiai di vino bianco o liquore
  • 1 pizzico di sale
  • Olio di semi per friggere
  • Zucchero a velo q.b.
  1. Impasta farina, uova, zucchero, burro, vino e sale fino a ottenere un composto liscio.
  2. Lascia riposare per almeno 30 minuti coperto da pellicola.
  3. Stendi la sfoglia molto sottile e ritaglia dei rettangoli o rombi.
  4. Friggi in olio caldo fino a doratura.
  5. Scola su carta assorbente e spolvera con zucchero a velo.

Ingredienti e preparazione delle castagnole

Le castagnole, invece, hanno un impasto più morbido e leggermente lievitato. La loro consistenza soffice le rende irresistibili appena fritte.

  • 250 g di farina 00
  • 2 uova
  • 70 g di zucchero
  • 50 g di burro fuso
  • 1 cucchiaino di lievito per dolci
  • Scorza di limone grattugiata
  • 1 pizzico di sale
  • Olio di semi per friggere
  • Zucchero semolato q.b.
  1. Mescola uova e zucchero, poi unisci burro fuso e scorza di limone.
  2. Aggiungi farina, lievito e sale, lavorando fino a ottenere un impasto omogeneo.
  3. Forma delle palline di piccole dimensioni.
  4. Friggi in olio caldo fino a doratura uniforme.
  5. Scola e rotola nello zucchero semolato.

Il segreto per un Carnevale perfetto

L’olio deve essere ben caldo ma non eccessivamente bollente per evitare che i dolci si scuriscano troppo. Una temperatura stabile garantisce frappe croccanti e castagnole soffici, senza eccesso di unto.

Frappe e castagnole restano le due ricette icone del Carnevale. Tradizione, profumo e convivialità si incontrano in questi dolci semplici ma irresistibili, protagonisti indiscussi delle tavole in festa.

