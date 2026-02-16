Frappe e castagnole le due ricette icone del carnevale

Frappe e castagnole sono le due grandi protagoniste del Carnevale: croccanti e leggere le prime, soffici e golose le seconde, rappresentano la tradizione più amata del periodo.
Non c’è Carnevale senza un vassoio colmo di dolci fritti e profumati. Le frappe, sottili e friabili, si distinguono per la loro consistenza croccante e la classica spolverata di zucchero a velo, mentre le castagnole conquistano con la loro forma rotonda e il cuore morbido.
Due ricette diverse ma complementari, che raccontano la convivialità e la voglia di festa tipica di questo periodo. Frappe e castagnole sono simboli della cucina tradizionale italiana, tramandate di generazione in generazione con piccole varianti regionali.
Ingredienti e preparazione delle frappe
Le frappe si preparano con un impasto semplice ma elastico, che deve essere steso molto sottile. La sfoglia tirata finissima è il segreto per ottenere frappe leggere e piene di bolle.
- 300 g di farina 00
- 2 uova
- 50 g di zucchero
- 40 g di burro morbido
- 2 cucchiai di vino bianco o liquore
- 1 pizzico di sale
- Olio di semi per friggere
- Zucchero a velo q.b.
- Impasta farina, uova, zucchero, burro, vino e sale fino a ottenere un composto liscio.
- Lascia riposare per almeno 30 minuti coperto da pellicola.
- Stendi la sfoglia molto sottile e ritaglia dei rettangoli o rombi.
- Friggi in olio caldo fino a doratura.
- Scola su carta assorbente e spolvera con zucchero a velo.
Ingredienti e preparazione delle castagnole
Le castagnole, invece, hanno un impasto più morbido e leggermente lievitato. La loro consistenza soffice le rende irresistibili appena fritte.
- 250 g di farina 00
- 2 uova
- 70 g di zucchero
- 50 g di burro fuso
- 1 cucchiaino di lievito per dolci
- Scorza di limone grattugiata
- 1 pizzico di sale
- Olio di semi per friggere
- Zucchero semolato q.b.
- Mescola uova e zucchero, poi unisci burro fuso e scorza di limone.
- Aggiungi farina, lievito e sale, lavorando fino a ottenere un impasto omogeneo.
- Forma delle palline di piccole dimensioni.
- Friggi in olio caldo fino a doratura uniforme.
- Scola e rotola nello zucchero semolato.
Il segreto per un Carnevale perfetto
L’olio deve essere ben caldo ma non eccessivamente bollente per evitare che i dolci si scuriscano troppo. Una temperatura stabile garantisce frappe croccanti e castagnole soffici, senza eccesso di unto.
Frappe e castagnole restano le due ricette icone del Carnevale. Tradizione, profumo e convivialità si incontrano in questi dolci semplici ma irresistibili, protagonisti indiscussi delle tavole in festa.