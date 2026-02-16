Frappe e castagnole le due ricette icone del carnevale

Frappe e castagnole sono le due grandi protagoniste del Carnevale: croccanti e leggere le prime, soffici e golose le seconde, rappresentano la tradizione più amata del periodo. Non c’è Carnevale senza un vassoio colmo di dolci fritti e profumati. Le frappe, sottili e friabili, si distinguono per la loro consistenza croccante e la classica spolverata di zucchero a velo, mentre le castagnole conquistano con la loro forma rotonda e il cuore morbido. Due ricette diverse ma complementari, che raccontano la convivialità e la voglia di festa tipica di questo periodo. Frappe e castagnole sono simboli della cucina tradizionale italiana, tramandate di generazione in generazione con piccole varianti regionali. Ingredienti e preparazione delle frappe Le frappe si preparano con un impasto …