Forbidden Fruit 28 ottobre, un nome dal passato torna a galla: i fan tremano per questo ritorno

La puntata di oggi di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma), in onda martedì 28 ottobre 2025 su Canale 5, ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Ancora una volta, le vite intrecciate di Ender, Yildiz, Kaya, e degli altri protagonisti ci hanno regalato momenti di pura tensione, con nuovi intrighi e vendette in arrivo.

La produzione concepita ad Istanbul e girata nella meravigliosa capitale della Turchia sta facendo parecchi proseliti. E parimenti a “La Forza di una Donna”, altra produzione turca di grido, sta facendo registrare degli ascolti molto buoni. Le vicende dei protagonisti di Forbidden Fruit stanno appassionando per i tanti risvolti spesso drammatici che avviluppano tutte le esistenze dei protagonisti tirati in ballo.

Forbidden Fruit 28 ottobre, Yildiz sull’orlo del baratro

Yildiz sembra non avere un attimo di pace. Dopo aver scoperto una nuova bugia da parte di Dogan, si ritrova a dover affrontare una dura verità: l’uomo che diceva di amarla sta tramando alle sue spalle. Durante la puntata di oggi, Yildiz ha deciso di affrontarlo, ma Dogan ha giocato d’anticipo, cercando di capovolgere la situazione e dipingerla come la colpevole.

La tensione tra i due è ormai alle stelle e la possibilità di una rottura definitiva è sempre più concreta. Nel frattempo, Ender è tornata al centro dell’azione con una mossa che ha spiazzato tutti. Approfittando della crisi tra Yildiz e Dogan, lei ha stretto una pericolosa alleanza con Handan.

Così Ender mette in atto un piano dei suoi che potrebbe ribaltare completamente gli equilibri del potere. La sua capacità di manipolare le persone è più affilata che mai, e oggi lo ha dimostrato con una sequenza mozzafiato: un incontro segreto, un patto non dichiarato, e uno sguardo che dice più di mille parole.

Il colpo di scena finale: Kumru e Selim: amore o vendetta?

Kumru continua ad essere una mina vagante. La sua relazione con Selim si fa sempre più complicata: tra slanci di passione e momenti di dubbio, oggi è sembrato chiaro che uno dei due non sta dicendo tutta la verità. Selim, infatti, ha ricevuto una misteriosa telefonata che lo ha turbato, e Kumru non è rimasta indifferente. Cosa sta nascondendo? Il pubblico inizia a sospettare che dietro il suo amore si celi un secondo fine.

Ma il vero colpo di scena della puntata è arrivato negli ultimi minuti, quando un personaggio inatteso è tornato dal passato: Halit è stato nominato in una conversazione segreta tra due personaggi secondari, e il suo nome ha gelato l’aria.

Cosa significa questo? Un ritorno? Un flashback decisivo? Le speculazioni tra i fan sono già impazzite. Con questa puntata, Forbidden Fruit continua a confermarsi una soap capace di mescolare glamour, tradimenti e tensioni familiari in un mix irresistibile. E ora, tutti aspettano impazienti l’episodio di domani.