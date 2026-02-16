Fondotinta bianco più virale del web: ma funziona davvero?

Qualcosa di rivoluzionario che ti permetterebbe di utilizzare il prodotto come meglio credi, senza doverti preoccupare eccessivamente della tua pelle, soprattutto del colore da scegliere. In un certo qual modo fa tutto lui: tu lo applichi sul viso, nei punti strategici, per poi stenderlo e, man mano, verrà assorbito dalla pelle prendendo lo stesso colore.

Spiegato in questo modo sembra quasi una magia, ed effettivamente c’è qualcosa di “magico” in tutto questo, ma diciamo che molto spesso i prodotti in questione promettono e poi non danno ciò che dicono.

Fondotinta bianco più virale del web: dove sta il trucco?

Ebbene sì, in queste settimane sono diverse le influencer che stanno promuovendo un fondotinta bianco che, una volta messo nei punti strategici del viso, viene picchiettato con l’aiuto di una spugnetta o di un pennello apposito. È in grado di donare al nostro viso un colore davvero incredibile, perfettamente uniforme. Questo, infatti, invoglia quanto più possibile ad acquistare il prodotto, così da non dover impazzire con le varie colorazioni e far sì che il fondotinta faccia tutto da sé.

Inoltre, altro dettaglio molto importante per capire quanto stiamo dicendo: molti di questi prodotti vengono venduti su piattaforme non dedicate ai cosmetici o comunque non tra le più indicate dove acquistare questi prodotti, e tutto a costi davvero bassissimi, anche 10 euro circa.

In realtà c’è un piccolo inganno che spesso sfugge anche all’occhio più attento: nel momento in cui si sceglie questo tipo di prodotto, il risultato sperato non è sempre quello promesso, perché in realtà non si acquista seguendo determinate indicazioni.

Leggi bene l’etichetta del fondotinta bianco, se vuoi evitare sorprese

È vero che il fondotinta bianco, in un certo qual modo, si adatta più facilmente al nostro incarnato, ma c’è un dettaglio che riguarda la natura stessa del prodotto. Nel caso in cui decidessimo di acquistare questo tipo di fondotinta, dobbiamo sempre leggere le indicazioni di riferimento: noterete con altissima probabilità che rimandano al tipo di incarnato.

Infatti, nella maggior parte di questi prodotti all’interno ci sono già pigmenti che andranno a colorare la pelle: a contatto con il viso e picchiettando (o massaggiando), queste micro-particelle si “romperanno”, generando il colore che andrà a uniformarsi con più facilità.

Il tutto, però, non finisce qui: chi ha un incarnato chiaro può aggirare più facilmente il problema e adattare il prodotto alle proprie esigenze; differentemente, chi ha un incarnato scuro o una pelle di colore diverso farà molta più fatica a ottenere un risultato davvero naturale con questo tipo di fondotinta.

Sulla base di tale motivazione, dunque, il consiglio è quello di scegliere con molta attenzione il prodotto, controllando l’etichetta: molto spesso contiene indicazioni sull’incarnato e questo ti permetterà di capire se è davvero adatto al tuo make-up e alle tue esigenze di stile.