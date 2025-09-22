Finestra breve per il Bonus Psicologo: affrettati, i fondi stanno volando

Il Bonus Psicologo 2025 è presente in Manovra di Bilancio con grande soddisfazione di tanti. Soprattutto dall’immediato periodo post-Covid, questo sostegno economico governativo ha rappresentato ed ancora rappresenta un qualcosa di significativo per il riconoscimento dell’importanza della salute mentale come parte integrante del benessere. Non è un mistero che, tra pandemia, crisi economica, perdita del lavoro, guerre varie, negli ultimi anni molti individui di tutte le età hanno sperimentato ansia, solitudine o stress.

Questo tipo di misura aiuta a rimuovere una delle barriere maggiori per accedere alla psicoterapia: il costo. la modalità diretta (codice univoco, pagamento al professionista) semplifica di molto il percorso. E tutto ciò elimina eventuali rimborsi complicati o iter burocratici troppo lunghi. Sappiamo bene che in Italia la burocrazia rallenta tutto, persino per anni. Per fortuna però con il Bonus Psicologo non è così. Ma serve però essere tempestivi per ricevere la copertura di questo provvedimento.

Come posso ottenere il Bonus psicologo 2025?

Chi vuole usufruire del bonus deve preparare ISEE valido e inoltrare la domanda appena possibile, perché le risorse sono limitate e la richiesta massiccia. Dal 15 settembre al 14 novembre 2025 è attiva la finestra per presentare la domanda del Bonus Psicologo. Come detto, il tutto è rivolto ai cittadini che affrontano disagio psicologico (ansia, stress, depressione) o situazioni di fragilità e che desiderano accedere a sedute di psicoterapia.

Possono richiedere il bonus:

Tutti i residenti in Italia con ISEE valido non superiore a 50.000 euro; Persone che vivono condizioni di stress, ansia, depressione o altre fragilità psicologiche; Nel caso di minori o persone tutelate, la domanda può essere presentata dal genitore, tutore o amministratore di sostegno

Qual è la percentuale di detrazione per le spese psicologiche nel 2025?

Il contributo è fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. L’importo massimo totale che ogni beneficiario può accedere dipende dalla propria fascia ISEE:

| Fascia ISEE | Importo massimo del bonus |

|————-|—————————|

| ≤ 15.000 € | 1.500 € [1] |



| 1.000 € [1] || 500 € [1] |

Il bonus non è rimborsato al cittadino, ma erogato direttamente al professionista (psicoterapeuta) che fa le sedute, purché aderente all’iniziativa.

Come fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente online tramite il portale INPS; sono richieste credenziali come SPID, CIE o CNS. Alla domanda va allegato l’ISEE valido; se non è in corso di validità, la richiesta non sarà accolta. A domanda accolta, viene assegnato un codice univoco che il beneficiario dovrà usare con lo psicoterapeuta per ogni seduta. È obbligatorio fare almeno una seduta entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda, altrimenti il bonus decade. Il codice ha una validità massima di 270 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (cioè circa 9 mesi).

Sono stati stanziati 9,5 milioni di euro per il Bonus Psicologo nel 2025. E risulta che, appena aperta la finestra, le domande si sono impennate: si teme che i fondi possano terminare molto prima della scadenza del 14 novembre. Si stima infine che solo circa 6.300 persone potranno effettivamente beneficiare del bonus, dati i fondi disponibili.