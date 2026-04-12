Figli che tornano a dormire nel lettone con mamma e papà | lo studio

Un fenomeno più diffuso di quanto si pensi: sempre più bambini chiedono di dormire nel lettone, ma dietro questa abitudine si nascondono bisogni emotivi profondi. Per molti genitori è una scena familiare: nel cuore della notte il bambino lascia la sua stanza e si infila nel letto di mamma e papà. Un comportamento che spesso genera dubbi, sensi di colpa o interrogativi su cosa sia davvero giusto fare. È una regressione? Un segnale di disagio? Oppure una fase normale della crescita? Gli studi in ambito psicologico chiariscono che il bisogno di vicinanza notturna non è necessariamente un problema, ma può rappresentare una richiesta di sicurezza e protezione. Comprendere cosa si cela dietro questo gesto è fondamentale per gestirlo senza ansie …

Un fenomeno più diffuso di quanto si pensi: sempre più bambini chiedono di dormire nel lettone, ma dietro questa abitudine si nascondono bisogni emotivi profondi.

Per molti genitori è una scena familiare: nel cuore della notte il bambino lascia la sua stanza e si infila nel letto di mamma e papà. Un comportamento che spesso genera dubbi, sensi di colpa o interrogativi su cosa sia davvero giusto fare. È una regressione? Un segnale di disagio? Oppure una fase normale della crescita?

Gli studi in ambito psicologico chiariscono che il bisogno di vicinanza notturna non è necessariamente un problema, ma può rappresentare una richiesta di sicurezza e protezione. Comprendere cosa si cela dietro questo gesto è fondamentale per gestirlo senza ansie e senza interpretazioni errate.

Il bisogno di sicurezza che emerge di notte

Secondo gli esperti, la notte amplifica le emozioni. Il buio e il silenzio possono far emergere paure, insicurezze e bisogno di contatto, soprattutto nei più piccoli. Tornare nel lettone diventa quindi un modo immediato per ritrovare tranquillità e sentirsi al sicuro.

Non si tratta necessariamente di un segnale negativo. In molte fasi dello sviluppo, cercare il contatto con i genitori è una risposta naturale a cambiamenti, stress o nuove esperienze, come l’inizio della scuola o piccole difficoltà quotidiane. Il lettone diventa un rifugio emotivo più che una semplice abitudine.

Quando preoccuparsi e gli errori più comuni

Il rischio maggiore è interpretare questo comportamento come un problema da eliminare a tutti i costi. Forzare il distacco o rimproverare il bambino può aumentare l’ansia invece di ridurla, rafforzando proprio quel bisogno di vicinanza che si vorrebbe limitare.

Gli specialisti sottolineano che l’equilibrio sta nel trovare una risposta coerente e rassicurante, senza creare dipendenza ma nemmeno negare il bisogno emotivo. Stabilire routine serali serene e accompagnare gradualmente il bambino verso l’autonomia può aiutare a gestire la situazione in modo più efficace, rispettando i suoi tempi e le sue esigenze.