SANREMO 2026: chi saranno i conduttori e co-conduttori di questo nuovo Festival

Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, è stata ufficializzata una squadra di conduttori e co-conduttori che unisce volti amatissimi della tv, della musica e dello spettacolo.

Alla conduzione principale torna Carlo Conti, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. Accanto a lui, presenza fissa per tutte e cinque le serate, ci sarà Laura Pausini, cantante di fama internazionale e volto centrale di questa nuova edizione del Festival.

La formula scelta per Sanremo 2026 prevede una rotazione di co-conduttori nel corso delle serate, con personalità molto diverse tra loro. Un mix studiato per dare ritmo, varietà e un respiro internazionale alla kermesse, mantenendo al centro la musica ma senza rinunciare allo spettacolo.

I co-conduttori serata per serata

Prima serata (martedì 24 febbraio): insieme a Carlo Conti e Laura Pausini salirà sul palco dell’Ariston l’attore Can Yaman, tra i volti più popolari del piccolo schermo negli ultimi anni.

Seconda serata (mercoledì 25 febbraio): spazio a un trio variegato composto da Pilar Fogliati, attrice protagonista di cinema e fiction, dal cantante e performer Achille Lauro e dal comico Lillo (Pasquale Petrolo), pronto a portare leggerezza e ironia.

Terza serata (giovedì 26 febbraio): al fianco dei conduttori principali ci sarà la top model Irina Shayk, presenza internazionale che darà un tocco glamour alla serata.

Quarta serata (venerdì 27 febbraio): tra i protagonisti annunciati figura Nino Frassica, volto storico della comicità italiana, capace di regalare momenti imprevedibili e surreali.

Quinta serata (sabato 28 febbraio): la finale vedrà alla guida del Festival Carlo Conti e Laura Pausini, senza ulteriori co-conduttori annunciati per la serata conclusiva.

Scelte e cambi di programma

Tra i nomi inizialmente circolati figurava anche il comico Andrea Pucci, che però non farà parte del cast definitivo. Confermata invece la presenza di Gianluca Gazzoli per momenti specifici legati alla gara delle Nuove Proposte.

La squadra scelta per Sanremo 2026 punta su un equilibrio tra esperienza televisiva, musica e intrattenimento. La combinazione tra Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da co-conduttori diversi in ogni serata, rappresenta la cifra distintiva di questo nuovo Festival, pronto a mescolare tradizione e novità sul palco dell’Ariston.