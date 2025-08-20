Ex Uomini e Donne ritrova l’amore: l’annuncio scatena il web

Ogni anno, il pubblico di Uomini e Donne si appassiona alle storie d’amore nate sotto l’occhio vigile della telecamera di Canale 5. I personaggi del dating show di Maria De Filippi entrano nelle case degli italiani ogni giorno ed’è impossibile non affezionarsi alle loro vicende amorose e alle emozioni vissute in studio.

Non di rado, però, ciò che inizia sotto i riflettori prende poi direzioni inaspettate, lasciando i fan tra curiosità, speranza e un pizzico di malinconia. Il pubblico di Uomini e Donne conosce bene questa sensazione. Quante volte un amore nato davanti alle telecamere ha illuso e fatto sognare, salvo poi infrangersi lontano dalle telecamere? E quante volte, al contrario, un ex corteggiatore o tronista ha saputo sorprendere tutti, trovando la serenità quando ormai nessuno se lo aspettava più?

Uomini e Donne, il nuovo amore di Beatrice Buonocore

È quello che è accaduto a Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice del tronista pugliese Davide Donadei. La giovane emiliana, amatissima dal pubblico per la sua dolcezza e spontaneità, non fu la scelta finale del tronista, che preferì uscire dal programma con Chiara Rabbi. Nonostante ciò, Beatrice si era ritagliata uno spazio speciale nel cuore dei fan, che non hanno mai smesso di seguirla. Tanto che il suo profilo social è esploso dopo la partecipazione al noto programma.

Dopo quell’esperienza, la ragazza aveva intrapreso una relazione con Ettore Casadei, sembrata inizialmente promettente ma poi naufragata col tempo. Oggi, però, il suo cuore ha ripreso a battere forte: Beatrice ha infatti ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Giuseppe Romano, condividendo sui social uno scatto tenero accompagnato dalla frase “Da cuore a cuore”. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha immediatamente scatenato la gioia dei suoi follower.

La notizia ha colpito anche perché arriva dopo mesi in cui il nome di Beatrice era stato indirettamente tirato in ballo in alcune dichiarazioni di Chiara Rabbi. L’ex compagna di Davide aveva infatti raccontato di presunti contatti social tra lui e Beatrice, insinuazioni che la Buonocore aveva respinto con fermezza, chiarendo pubblicamente di non voler più essere coinvolta in dinamiche ormai appartenenti al passato.

Il suo sfogo, diffuso attraverso Instagram, era stato eloquente: Beatrice aveva invitato a rispettare la vita privata di ciascuno e a non strumentalizzare nomi o situazioni solo per generare hype. Una posizione netta, che aveva trovato il sostegno di molti fan stanchi delle polemiche. Oggi tuttavia, l’ex tronista si è lasciata definitivamente alle spalle ogni insinuazione godendosi la sua nuova storia d’amore.