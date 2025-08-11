Chi è Özge Özpirinççi, l’attrice che conquista tutti in ‘La forza di una donna’? Scopri la sua vita segreta

Quando si parla di donne forti, di personaggi che emozionano e che sanno raccontare con intensità le sfide della vita, impossibile non pensare a Özge Özpirinççi. Protagonista indiscussa della serie turca “La forza di una donna” (“Kadın”), Özge ha catturato il cuore di milioni di spettatori con la sua interpretazione sincera e potente.

Ma chi è realmente questa attrice che con la sua bravura sta facendo impazzire l’Italia? Scopriamo insieme la sua età, la sua vita privata e qualche curiosità che forse non conoscevi.

Chi è Özge Özpirinççi, attrice protagonista di “La forza di una donna”: età, marito, vita privata

Le serie televisive turche fanno un grande successo in Italia. In particolare, ne vengono apprezzati il pathos, le trame avvincenti e la recitazione degli attori.

Se hai seguito la serie La forza di una donna su Canale 5, sicuramente ti sarai innamorato di Bahar Ceşmeli, la protagonista interpretata dall’attrice turca Özge Özpirinççi.

Quest’ultima è nata a Istanbul nel 1986, e sin da giovane ha avuto esperienze internazionali. Durante il liceo ha infatti vissuto negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio studenti, esperienza che le ha permesso di conoscere culture diverse e di crescere sotto molti aspetti. Tornata a Istanbul, ha completato gli studi laureandosi in Scienze Gestionali.

Tuttavia, la passione per la recitazione è stata più forte e Özge ha deciso di seguire la stessa strada del fratello Emre, diventando attrice. Il suo debutto risale al 2008 nella serie televisiva Cesaretin Var mı Aşka, ma è stato negli anni successivi che la sua carriera ha preso davvero il volo.

Non solo un’attrice

Oltre alla recitazione, Özge ha collezionato esperienze come doppiatrice e produttrice, dimostrando una poliedricità rara nel panorama artistico turco. Nel 2017 è arrivata la svolta definitiva con la scelta di Özge come protagonista di La forza di una donna (titolo originale Kadın), una serie che ha riscosso enorme successo non solo in Turchia, ma anche all’estero, Italia inclusa, dove è arrivata nel 2025 conquistando rapidamente il pubblico di Canale 5.

Questo successo internazionale ha consacrato Özge come una delle attrici turche più amate e apprezzate, capace di trascendere i confini nazionali grazie a talento e carisma.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Özge Özpirinççi? Sebbene sia molto riservata, alcune curiosità sono emerse nel corso degli anni. Özge ha trovato l’amore con l’attore Burak Yamantürk, noto anche in Italia per la sua interpretazione nella serie Come sorelle.

La loro storia è cresciuta nel tempo fino a culminare nel matrimonio nel 2021 e nella nascita della loro prima figlia Mercan, nel 2022.

Cosa fa nel tempo libero

Nel tempo libero ama dedicarsi a viaggi, sport e soprattutto alla lettura. Özge è anche molto attiva sui social, dove condivide momenti di quotidianità con i suoi fan, mostrando un lato di sé spontaneo e genuino.

Se ancora non la conosci bene, vale la pena approfondire la sua carriera, perché Özge non è solo una stella nascente del panorama televisivo turco, ma una vera icona di determinazione e talento. Il suo sorriso, la sua voce e la sua presenza magnetica non lasciano indifferenti.