È una pasta al forno ma niente di scontato: per Natale una scenografica bontà

Timballo di rigatoni: una pasta al forno natalizia scenografica e saporita, con carne, pomodoro e formaggi filanti, perfetta per stupire a tavola durante le feste.

Timballo di rigatoni, una pasta al forno scenografica e golosa, perfetta per Natale: carne saporita, pomodoro, formaggi filanti e un profumo che conquista subito.

Quando pensi alla pasta al forno, magari immagini un piatto classico e semplice, invece questo Timballo di rigatoni cambia completamente le carte in tavola. È scenografico, pieno di gusto e sorprendentemente facile da preparare. Pensa che il momento in cui lo tiri fuori dal forno e vedi quel formaggio filante e dorato è come amore a prima vista, fa praticamente gola solo a guardarlo!

Quello che amo di questa ricetta è il mix tra carne tritata, passata di pomodoro e le verdure del soffritto, mentre la provola o mozzarella filante rendono tutto irresistibile. Non servono ingredienti complicati, ma il risultato è da festa, ecco perché lo considero tra le scelte natalizie perfette, quelle che conquistano di sicuro già solo per aspetto e profumo. Di certo a Natale non si preparano i soliti piatti e ti garantisco che con questo fai centro!

Timballo di rigatoni: un piatto scenografico irresistibile!

Dunque dai, metti su l’acqua per la pasta e accendi il forno: per questo speciale timballo di rigatoni basta poco ma che risultato, vedrai che se ne innamorerà chiunque l’assaggia. E poi la cosa migliore? Si prepara in anticipo, così per natale hai più tempo per gli ospiti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 1 ora



Ingredienti per il Timballo di rigatoni

Per 4-5 persone

400 g di rigatoni

350 g di carne tritata

1 cipolla

1 carota

1 gambo di sedano

1/2 bicchiere di vino rosso

1 l di passata di pomodoro

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

180 g di parmigiano grattugiato

200 g di provola o mozzarella a tocchetti sgocciolata

Come si prepara il Timballo di rigatoni

Per prima cosa, prepara un bel soffritto classico, tritando finemente cipolla, carota e sedano e falla rosolare in una casseruola con un po’ di olio. Aggiungi poi la carne tritata e falla rosolare bene, girando di tanto in tanto. Quando comincia a prendere colore, sfuma con mezzo bicchiere di vino rosso e lascia evaporare. Versa la passata di pomodoro, aggiusta di sale e pepe e lascia cuocere il sugo a fuoco basso per almeno 20-25 minuti, finché si sarà addensato leggermente. Nel frattempo, porta a bollore una pentola di acqua salata e cuoci i rigatoni al dente, scolandoli un minuto prima del tempo indicato sulla confezione: finiranno di cuocere in forno e non vuoi che diventino molli. Ora arriva il momento più divertente: componi il timballo ma per prima cosa, condiscili con parte del sughetto preparato. Prendi poi una teglia leggermente unta e comincia sistemare i rigatoni in verticale. Con il restante sugo, coprili cercando di riempirli per bene e copri con qualche tocchetto di provola e una spolverata di parmigiano. Inforna per 20-25 minuti a 190 gradi ventilato, finché la superficie sarà dorata e filante. Non resistere troppo a guardarlo cuocere, ma appena lo tiri fuori, lascia intiepidire qualche minuto prima di tagliare: così ogni fetta rimarrà compatta e spettacolare.

Insomma il Timballo di rigatoni è una pasta al forno speciale, perfetta per Natale o per ogni occasione in cui vuoi stupire senza complicarti troppo. Carne, pomodoro e formaggi si fondono in un piatto saporito e filante che conquista tutti al primo assaggio. Fidati, sarà un successo e tutti chiederanno il bis. E se vuoi un’altra idea, prova anche un Tortini di cotechino e lenticchie: stesso effetto scenografico, un po’ più sfizioso, ma altrettanto goloso e perfetti da servire caldi nelle feste. Buon appetito!