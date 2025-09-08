È crisi tra una attrice ed il marito: “Dopo la nascita di nostra figlia siamo in un momento delicato”

Una attrice e suo marito stanno vivendo un aperto momento di crisi coniugale. Ad ammetterlo è la lei di questa coppia composta da due personaggi che sono molto amati, non solo per il lavoro che fanno – anche lui è un attore – ma anche per le persone che sono. Nel mondo dello spettacolo è purtroppo molto difficile che una coppia riesca ad andare avanti insieme ed a resistere al passare del tempo ed all’evolversi delle situazioni. Loro purtroppo non sembrano affatto che stiano rappresentando una eccezione.

Infatti è proprio l’attrice in questione ad ammettere di avere dei problemi, e da tempo, con suo marito. Il tutto nonostante la nascita della loro figlia, avvenuta poco meno di un anno e mezzo fa. La donna ha sempre fornito degli aggiornamenti che sfociavano spesso e volentieri nella sua sfera della vita privata, con tanti momenti divertenti avuti con il proprio coniuge. Ma da fine giugno è calato un vero e proprio silenzio radio, fino alla pubblicazione, avvenuta nel corso delle scorse ore, di una storia social dai contenuti pesanti.

Beatrice Arnera ed Andrea Pisani, cosa sta succedendo

In questo modo infatti Beatrice Arnera, trentenne attrice e cantante, ha ammesso che con suo marito Andrea Pisani il momento è complicato. Lui è uno dei due componenti dei PanPers. Beatrice Arnera ha informato i fan suoi e del suo compagni di vita che per ora le cose stanno andando così. Che restano il rispetto e l’affetto reciproco, ma al momento non c’è spazio per l’amore se le cose continueranno a stare così, evidentemente.

E Beatrice Arnera ha chiesto anche maggiore riservatezza per il bene della loro bambina. Questo lascia presagire che, con tutta probabilità, né da parte della giovane attrice né da parte di Andrea Pisani ci saranno altri messaggi simili. Tranne nel caso di una definitiva risoluzione dei problemi di coppia o dell’esatto contrario. Perché potrebbero esserci anche degli aggiornamenti futuri non positivi, e la Arnera è la prima che non intende illudere nessuno.

Matilde, la loro bimba, ha reso più bella la vita di entrami. Con Beatrice Arnera ed Andrea Pisani che stavano insieme da diverso tempo. La loro relazione iniziò a giugno del 2021 e su Instagram e su altri social i due hanno sempre provato gran divertimento nel coinvolgere i loro fan.

“Grazie a chi ci sta dando sostegno”

Nel messaggio social fornito da Beatrice Arnera si apprende, direttamente dalle sue parole, che l’arrivo di Matilde rappresenta un fattore per andare avanti comunque insieme in qualche modo, sia come coppia che come genitori separati.

Lei ha trovato giusto informare la propria fanbase e quella del marito – che in molti casi erano unificate – del fatto che “il momento è delicato e richiede del tempo e del rispetto per capire in che modo possiamo affrontarlo”. E Beatrice Arnera non manca di sottolineare ancora una volta di come la loro figlia sarà sempre la priorità sopra ogni cosa.

Poi ai followers lei chiede rispetto e comprensione, e di essere delicati. E finisce questo suo messaggio con un ringraziamento a chi le ha inviato parole di sostegno.