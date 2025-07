3 luoghi in Spagna dove andare in vacanza con le amiche (e uno è più folle di quanto immagini)

Ecco 3 mete per la tua vacanza in Spagna con le amiche!

Se state cercando una vacanza con le amiche che sia divertente, piena di stile, vibe estiva e zero noia, la Spagna è il vostro posto. Ma non parliamo delle solite mete da brochure.

No, qui ci sono tre luoghi perfetti per un viaggio indimenticabile tra amiche, ciascuno con un’anima diversa: tra party, angoli instagrammabili, relax (e un po’ di follia).

Alcuni li ho visitati in prima persona. Altri, invece, mi sono stati raccontati da altre mie amiche, che ci sono andate in viaggio con le loro comitive. Sei pronta a scoprirli anche tu?

3 mete per andare in vacanza con le amiche in Spagna

Benidorm è LA sorpresa. Spesso sottovalutata, è in realtà una destinazione trash-chic, esagerata, iconica… e super divertente. Palazzi alti, spiagge enormi, karaoke ovunque, pub a tema, cocktail giganti, costumi esagerati e zero giudizio (e pudore, nei limiti del consentito!).

È il posto dove puoi essere chi vuoi, ballare su musica anni ‘90 in spiaggia e ridere fino alle lacrime. Non è elegante, non è alla moda… ed è proprio per questo che è così liberatoria. Se il vostro gruppo è pronto a a divertirsi sul serio, Benidorm è una scelta assurda e geniale per chi ama la movida.

Barcellona è la meta che accontenta tutte: l’amica che vuole fare shopping, quella che vuole rilassarsi in spiaggia e quella che sogna tapas e vino ogni sera.

In una giornata puoi passare da un giro nel quartiere gotico a una sessione di abbronzatura alla Barceloneta, e chiudere con un rooftop cocktail con vista sulla Sagrada Familia. In più, è super facile da girare, piena di locali trendy, boutique indipendenti e ristoranti instagrammabili.

E vogliamo parlare dei brunch? Assolutamente imperdibili.

Formentera è il luogo ideale per una vacanza tra amiche dove il mood è: zero stress, tanto sole e aperitivi con vista.

Noleggiate una bici o uno scooter e andate a caccia delle spiagge più belle: Playa de Ses Illetes, Cala Saona o la più selvaggia Migjorn. Pranzo barefoot nei chiringuiti, cena con i piedi nella sabbia e magari anche un mercatino hippy per souvenir cool.

Io ho adorato andarci e posso dire che sia stata una delle mete più belle che io abbia mai visto. In generale, la Spagna merita più di una visita ed è un posto incredibile sia da visitare da sole che, soprattutto, con amiche.

