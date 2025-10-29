Doppia idratazione in Giappone non si parla altro, la tua pelle ti ringrazierà

Prendersi cura del proprio corpo e organismo è importante, spesso siamo concentrati su altro, trascurando proprio la pelle del viso. Non dimentichiamo che è la parte più esposta e potrebbe risentirne del cambio di stagione, soprattutto in questo periodo dell’anno dove andiamo incontro all’abbassamento delle temperature. Purtroppo la pelle del viso si disidrata, si secca, potrebbe causare prurito, ma vediamo cosa succede se si procede con la doppia idratazione giapponese. Si tratta di un rituale di bellezza che sta spopolando sul web.

Doppia idratazione giapponese: quali sono i benefici e perché farlo

Il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale porta a dei cambiamenti non solo climatici, anche la pelle ne risente, lo sai che si secca, si disidrata e non va per nulla bene. Col passar del tempo diviene meno elastica, si dovrebbe seguire una corretta skincare, molto in voga quella asiatica, ossia la doppia idratazione giapponese, la pelle ringrazierà. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

La doppia idratazione non prevede numerosi passaggi, ma come dice la parola stessa, è necessario applicare due prodotti sulla pelle così da andare a trattenere l’umidità al suo interno. A lungo andare la pelle diverrà morbida ed elastica. La doppia idratazione garantisce una pelle sana e luminosa, che benefici, non possiamo certo lasciarci sfuggire questa nuova tendenza.

Questa nuova tendenza è adatta a tutti i tipi di pelle, consigliata soprattutto nella stagione autunnale e invernale, ovviamente come consigliano gli esperti si può personalizzare il trattamento, l’importante è usare sempre due prodotti idratanti. Questi due prodotti devono avere consistenze diverse, l’importante che uno sia acquoso e uno più corposo, possono contener più o meno oli. Quindi in uno primo step possiamo applicare un’emulsione come iltonico o l’essence con formula idratante, e in un secondo applichiamo una crema idratante o siero, che va a sigillare il nutrimento nella pelle. In questo modo si va a proteggere la barriera cutanea. Il primo prodotto va applicato sul viso picchiettando delicatamente, solo così si attiverà la circolazione.

La doppia idratazione è consigliata soprattutto a chi ha la pelle secca, inoltre idratazione previene anche l’accumulo eccessivo di sebo e mantiene ogni tipo di pelle nella sua condizione ideale.

Come scegliere i prodotti?

Non è difficile la scelta del prodotto, ma neanche così semplice, se si desidera avere una pelle luminosa, levigata e sana, lasciarsi consigliare da persone esperte. Quindi acquistare prodotti specifici per la propria pelle, non è uguale per tutti, può essere secca, grassa, acneica, mista. In caso particolarmente secca si può utilizzare una essence con una formula naturale e calmante. La seconda idratazione va fatta con crema o siero con un alto concentrato di acido ialuronico, squalano e niacinamide. Adesso si che hai le idee chiare, tocca a te!