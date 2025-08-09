Dopo Temptation Island sarà nel trono di Uomini e donne: arriva la conferma

L’ultima edizione di Temptation Island ha conquistato, davanti allo schermo, milioni di persone. È stata l’edizione più vista in assoluto, tanto da aver raggiunto uno share pazzesco. Filippo Bisciglia, ancora una volta, ha accompagnato le coppie nel loro viaggio dei sentimenti, vissuto nei rispettivi villaggi. I fidanzati e le fidanzate, dopo aver conosciuto frettolosamente le tentatrici e i tentatori, si sono dovuti separare.

Quest’anno i colpi di scena non sono assolutamente mancati e hanno attraversato il programma dalla prima all’ultima puntata, quando Filippo ha incontrato le coppie, per scoprire che cosa sia successo ad un mese di distanza. Ha spiazzato, per esempio, quanto accaduto tra Rosario e Lucia. Il giovane ha scoperto, soltanto in quel momento, che lei aveva visto e sentito di nascosto il tentatore Andrea. Si sono quindi detti addio, così come Marco e Denise e Maria Concetta ed Angelo. A proposito dei protagonisti di Temptation Island, secondo una recente indiscrezione, uno di loro arriverà ad Uomini e donne.

Uomini e donne, dopo l’addio a Temptation island arriva da Maria De Filippi: cosa rivela l’indiscrezione

Non tutte le coppie presentatesi a Temptation Island sono uscite unite e più forti di prima. Maria Concetta ed Angelo, Denise e Marco e Rosario e Lucia si sono separati dopo un percorso vissuto all’interno del villaggio tra alti e bassi. Negli ultimi giorni, a proposito di Denise, è spuntata un’interessante indiscrezione. Deianira Marzano ha riportato la voce secondo cui la donna potrebbe essere la prossima protagonista di Uomini e donne.

Nello specifico si dice che potrebbe prendere posto nel trono over del parterre femminile. Al momento non si hanno certezze, quanto affermato dall’esperta del gossip non ha ancora trovato una conferma. Da quando Temptation Island è terminato, non si hanno avuto notizie di Denise, lei stessa non ha riportato messaggi o foto sui social, dato che i concorrenti non possono ancora aprire i loro profili personali.

Denise, tuttavia, nell’ultima puntata, dopo il precedente confronto con Marco, in cui quest’ultimo aveva deciso di tornare con lei, non ha nascosto di sentire la sua mancanza. Ha spiegato a Filippo che, quando sono tornati a casa, si sono confrontati, ma ad un certo punto lui l’ha guardata negli occhi e le ha detto di non provare più i suoi stessi sentimenti: “Marco non riusciva a vedere un futuro insieme a me. Posso solo accettarlo, anche se mi manca tantissimo”. I due, quindi, sono usciti separati dal programma.