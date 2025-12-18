Don Matteo 15, le prime immagini dal set: c’è anche la star de I Cesaroni

“È arrivato il momento di entrare nel vivo della nuova stagione” queste le parole sui social per introdurre un piccolo excursus sul set di Don Matteo 15. Manca poco alla messa in onda della nuova stagione su Rai Uno e Rai Play. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 gennaio 2026.

Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini sono gli attori protagonisti di Don Matteo dalla scorsa stagione. Immancabili, poi, Nathalie Guetta nel ruolo di Natalina e Francesco Scali in quello di Pippo. La 14esima stagione è terminata con un lieto fine, Il Capitano Diego Martini e Giulia insieme e Don Massimo che eredita la bicicletta di Don Matteo. Ora la serie tanto amata dal pubblico sta per tornare sul piccolo schermo da giovedì 8 gennaio 2026 con new entry e nuove appassionanti storie.

A svelare alcuni dettagli della nuova stagione Raoul Bova. Come sempre assisteremo ad un mix tra azione e spiritualità. Don Massimo arriverà a mettere in dubbio alcune sue scelte. Il ritmo nella narrazione sarà più serrato e il mistero tornerà ad essere protagonista come durante le stagioni con Terence Hill. Non mancheranno messaggi di speranza, riflessioni e insegnamenti come aiuti per affrontare momenti particolari della vita.

Ecco quale star vedremo in Don Matteo 15

Il tour sul set rivela la presenza di uno dei protagonisti indiscussi de I Cesaroni – la settima nuova stagione andrà in onda su Canale 5 nel mese di febbraio 2026 – Max Tortora. L’attore ha accettato subito l’occasione di partecipare ad una fiction di così grande successo e interpreterà il padre di Diego Martini.

Significa che i fan potranno scoprire qualcosa in più del passato del rigido Capitano che hanno imparato ad apprezzare puntata dopo puntata la scorsa stagione. Dopo Tosca d’Aquino che ha interpretato la mamma di Diego rivelando i disagi dell’uomo verso il genitore ora arriverà Tortora nei panni del papà a sconvolgere la vita del figlio e i suoi rigidi schemi.

Max Tortora non sarà l’unica novità nel cast di Don Matteo 15. In un ruolo marginale apparirà pure Diletta Leotta ma la vera sorpresa sarà il crossover di Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza – direttamente da Che Dio Ci Aiuti. Insomma, si torna a Spoleto per la celebre fiction di RAI Uno carichi di entusiasmo per scoprire le tante novità nelle storie e le evoluzioni dei singoli personaggi.