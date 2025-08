Dimenticalo SUBITO! Come smettere di pensare a lui in 24 ore (Clara ci è riuscita, e tu puoi fare lo stesso)

Non gli piaci ma sei ossessionata da lui? Dimenticalo in 24 ore, come ha fatto Clara!

Hai mai avuto la testa completamente occupata da qualcuno che nemmeno ti pensava? Io sì. E anche la mia amica Clara.

Clara aveva conosciuto Matteo a un evento universitario. Lui era gentile, rideva alle sue battute, la guardava mentre parlava.

Si erano scritti su WhatsApp per settimane, ma ad un certo punto lui aveva cominciato a risponderle con sempre meno entusiasmo.

Eppure Clara continuava a pensare a lui. Ogni giorno. E sperava che fosse semplicemente troppo impegnato per risponderle. La verità? Non c’era niente da sperare. Matteo non era emotivamente disponibile. O peggio: non era interessato, ma troppo codardo per dirlo.

Una sera, dopo l’ennesimo messaggio visualizzato e ignorato, Clara è scoppiata a piangere e si è detta: “devo togliermelo dalla testa. Adesso”. Spoiler: è stata dura ma c’è riuscita.

Fai come Clara: ecco come dimenticarti di Lui in 24 ore tornare a sorridere

Primo passo: Clara ha bloccato il suo profilo. Sì, hai letto bene. Bloccare. Non smettere di scrivergli o aspettare che lui capisca.

Instagram, WhatsApp, TikTok: tutto via. Perché? Perché ogni “occhiata” è una ferita riaperta. Il cervello non distingue tra pensarlo e riviverlo. Via tutto.

Clara si è imposta 24 ore di ritorno a sé. Ha fatto cose che le fanno bene: ha cucinato da sola con la musica a tutto volume, è uscita con un’amica che riesce sempre a farla ridere, e si è regalata dei prodotti per prendersi cura del suo viso e dei suoi splendidi capelli.

Non si tratta semplicemente di distrarsi: è un modo per ricordare a se stessa chi è, senza di lui.

Clara ha scritto una lettera a Matteo. Lunga. Sentita. Viscerale. Poi l’ha strappata e l’ha gettata nel cestino. Il cervello ha bisogno di un gesto simbolico per dichiarare la fine di qualcosa.

Te lo dirò chiaramente: il giorno dopo Clara non era di certo al settimo cielo. Non stava saltellando di gioia né si era magicamente dimenticata di tutto. Ma qualcosa in lei era cambiato: aveva smesso di inseguire una persona che non meritava né il suo amore né le sue lacrime.

Non era più una spettatrice del proprio dolore, ma la protagonista del proprio riscatto. Il pensiero di lui riaffiorava ancora, certo, ma non faceva più così male.

La mia amica Clara ha scelto di mettere sé stessa al centro. E questa scelta, apparentemente semplice, è stata una rivoluzione silenziosa. E tu? Hai 24 ore davanti a te. Sfruttale bene.

Potresti metterci anche un po’ più di tempo, ma non importa. Ciò che conta è arrivare al risultato. Fatti forza!