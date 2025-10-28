Unghie di Halloween 2025: le nail art più belle (e semplici) da copiare

Halloween sta arrivando ed è l’occasione perfetta per sbizzarrirsi con le decorazioni unghie. Se ami giocare con i dettagli e i colori, questo è senza ombra di dubbio il momento perfetto per osare: dal nero all’arancio fluo, dal viola ai dettagli metallici, sono tante le idee per le unghie di Halloween.

Non finisce qui, perché oltre ai colori, puoi scegliere di dare alla tua nail art un tocco di originalità e creatività in più aggiungendo mini fantasmini, ragnatele, pipistrelli e tanto altro ancora.

Se hai intenzione di decorare le tue unghie a tema Halloween, noi di Pourfemme abbiamo raccolto delle idee da cui potresti prendere ispirazione.

Decorazioni unghie per Halloween: le idee più belle viste sui social

Che tu sia un’amante del classico nero glitterato o una fan delle nail art più originali, qui troverai tante idee da scoprire per rendere le tue mani protagoniste della notte più spaventosa dell’anno!

Non serve essere un’esperta del settore per ottenere un risultato sorprendente. Le idee che trovi qui sotto sono facili da replicare anche a casa, usando solo gli smalti che hai a disposizione e un pennellino sottile per le varie decorazioni.

Effetto sangue

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NailsByJazmin (@nails_by_jazmin1)

L’effetto sangue è senza ombra di dubbio un effetto sorprendente: dovrai applicare una base chiara, attendere che si asciughi e creare con il pennello e lo smalto rosso l’effetto “sangue colato“. Per un tocco di creatività in più, aggiungi i glitter sull’effetto sangue e un brillantino nero per intensificare l’effetto!

Ragni e ragnatele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Beautiful Nails (@simply_beautiful_nails_by_ruta)

Rimedia uno smalto arancione, uno nero e un bianco, poi con lo smalto nero decora le unghie colorate: realizza con l’aiuto di un pennellino sottile ragni e ragnatele, occorrono tanta pazienza e una mano ferma per ottenere un effetto incredibile!

Puoi prendere ispirazione dalla foto qui sopra e realizzare una nail art con gli smalti che hai in casa, senza ricorrere al gel.

Decorazioni varie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tırnak Sanatı Günlüğü (@mynaildiary.tr)



Sempre con l’arancione e con un pizzico di pazienza, puoi ottenere una nail art ancora più raffinata e speciale: un french colorato decorato con piccole zucche e pipistrelli, che richiamano i simboli più iconici di Halloween. Un’idea semplice ma d’effetto, per chi vuole un tocco a tema senza rinunciare all’eleganza!