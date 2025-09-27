Damiano Carrara e il grande annuncio | “È arrivato un nuovo dolcino in casa” VIDEO

Damiano Carrara e sua moglie Chiara hanno fatto un bell’annuncio sulle note del brano “Celeste” di Laura Pausini. E con loro ha fatto la sua importante comparsa anche Amy, la loro cagnolina di famiglia. Un vero e proprio membro di famiglia. Questa è la scena che si presenta agli occhi di chiunque vada a visitare il profilo Instagram ufficiale del pastry chef più famoso che ci sia.

Reduce da un bel compleanno, anche molto importante, visto che si è trattato di quello numero 40 per il famoso pasticciere e chef toscano originario di Lucca, Damiano Carrara ha condiviso un momento che riguarda quello che accade in casa sua. E lo ha fatto, come detto, con la sua amata consorte, Chiara Maggenti. Ma c’è da dire che un fattore trae in inganno in tanti, sulla pagina Instagram di Damiano Carrara.

Damiano Carrara e la moglie Chiara Maggenti, che succede

Sono in tanti a finire di pensare che il noto pasticciere e sua moglie siano in dolcissima attesa di una seconda bambina, dopo la nascita di Dafne Carrara, venuta al mondo a metà agosto dell’anno scorso. Ma non è così. Tutta “colpa” della bellissima storia realizzata a febbraio del 2024 in cui chef Carrara e la Maggenti annunciavano ai loro fan la notizia della gravidanza.

Ma è storia vecchia quella, e finita a suo tempo benissimo. Oggi Dafne ha poco più di un anno ed è una bellissima bambina. L’annuncio fatto da Damiano e da Chiara è un altro. Ed è avvenuto sempre a mezzo social, in un video che lui ha fatto pubblicare nella giornata di giovedì 25 settembre 2025. Per quello che è un momento della giornata che è proprio a tanti, sia per cadenza che per le modalità che i coniugi Carrara si divertono a farci vedere.

Il tema centrale del tutto è la colazione. Il pasto più importante della giornata, quello che contribuisce a darci tante energie per potere arrivare in un buono stato di forma sia fisica che emotiva fino a pranzo. Per Damiano e Carrara ci sono le aspettative e la realtà. Come dovrebbe essere una colazione e come invece finisce con l’essere in casa loro, ed anche di tanti altri di noi.

Qual è la colazione più sana?

Non quella che Damiano e moglie ci mostrano nella seconda parte del video su Instagram. Ma quanto meno è divertente. I due infatti se la spassano a fare gli attori in due sketch messi insieme. Nella prima parte sono tutti precisini e perfettini e si siedono a tavola, debitamente riempita di primizie, e con fare ordinato, per scambiarsi un piccolo bacio e cominciare a mangiare in armonia.

Questa è la colazione ideale, che in molti vorrebbero vivere. Magari demandando a qualcun altro la pulizia di stoviglie ed annessi. Nella seconda parte invece c’è la colazione alla rinfusa che riguarda molti, fatta di chi va di fretta.

In questo caso c’è Chiara con le lenzuola in mano e che sgraffigna qualcosa dal piatto di Damiano. E chi, ovvero lo stesso Carrara, non trova quello che vorrebbe. Ed alla fine si consola con la fedele Amy seduta proprio accanto al lui. Andrebbe fatta così invece una vera colazione light ed energetica.