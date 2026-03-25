Per piatti sempre buoni prepara il dado vegetale fatto in casa, sarà il tuo asso nella manica

Un concentrato di sapore naturale che trasforma ogni piatto, facile da preparare e perfetto da avere sempre pronto in cucina. Il dado vegetale fatto in casa è una soluzione pratica e genuina per insaporire ogni preparazione, dalle zuppe ai risotti, fino ai secondi piatti. Prepararlo in casa significa avere il controllo totale sugli ingredienti, evitando conservanti e additivi, e ottenendo un prodotto sano e ricco di gusto. Questo vero e proprio asso nella manica in cucina permette di dare profondità e intensità ai piatti con pochi gesti. Grazie alla combinazione di verdure fresche e sale, si ottiene un concentrato versatile che può essere conservato a lungo e utilizzato ogni giorno. Ingredienti della ricetta 2 carote 2 zucchine 1 cipolla 1 …