Per piatti sempre buoni prepara il dado vegetale fatto in casa, sarà il tuo asso nella manica

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Un concentrato di sapore naturale che trasforma ogni piatto, facile da preparare e perfetto da avere sempre pronto in cucina. Il dado vegetale fatto in casa è una soluzione pratica e genuina per insaporire ogni preparazione, dalle zuppe ai risotti, fino ai secondi piatti. Prepararlo in casa significa avere il controllo totale sugli ingredienti, evitando conservanti e additivi, e ottenendo un prodotto sano e ricco di gusto. Questo vero e proprio asso nella manica in cucina permette di dare profondità e intensità ai piatti con pochi gesti. Grazie alla combinazione di verdure fresche e sale, si ottiene un concentrato versatile che può essere conservato a lungo e utilizzato ogni giorno. Ingredienti della ricetta 2 carote 2 zucchine 1 cipolla 1 …

dado fatto in casa

Un concentrato di sapore naturale che trasforma ogni piatto, facile da preparare e perfetto da avere sempre pronto in cucina.

Il dado vegetale fatto in casa è una soluzione pratica e genuina per insaporire ogni preparazione, dalle zuppe ai risotti, fino ai secondi piatti. Prepararlo in casa significa avere il controllo totale sugli ingredienti, evitando conservanti e additivi, e ottenendo un prodotto sano e ricco di gusto.

Questo vero e proprio asso nella manica in cucina permette di dare profondità e intensità ai piatti con pochi gesti. Grazie alla combinazione di verdure fresche e sale, si ottiene un concentrato versatile che può essere conservato a lungo e utilizzato ogni giorno.

Ingredienti della ricetta

  • 2 carote
  • 2 zucchine
  • 1 cipolla
  • 1 gambo di sedano
  • 1 pomodoro maturo
  • 1 spicchio d’aglio
  • Prezzemolo q.b.
  • 200 g di sale grosso
  • 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Procedimento passo passo della ricetta

  • Lavare accuratamente tutte le verdure, eliminando eventuali impurità e parti non commestibili.
  • Tagliare le verdure a pezzi piccoli per facilitare la frullatura e ottenere un composto uniforme.
  • Inserire tutte le verdure in un mixer e frullare fino a ottenere un trito fine e omogeneo.
  • Trasferire il composto in una casseruola capiente e aggiungere il sale grosso e l’olio extravergine di oliva.
  • Mescolare bene e cuocere a fuoco basso per circa 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi.
  • Continuare la cottura fino a quando il composto si sarà asciugato leggermente e risulterà più denso.
  • Lasciare raffreddare completamente il preparato.
  • Trasferire il dado vegetale in barattoli di vetro sterilizzati, pressandolo bene per eliminare eventuali bolle d’aria.
  • Chiudere ermeticamente e conservare in frigorifero oppure suddividerlo in porzioni e congelarlo per un utilizzo più pratico.

Preparare il dado vegetale fatto in casa significa avere sempre a disposizione una base ricca di sapore per ogni ricetta. Facile da realizzare e incredibilmente versatile, diventerà davvero il tuo alleato segreto in cucina, capace di rendere ogni piatto più buono, naturale e profumato.