Per piatti sempre buoni prepara il dado vegetale fatto in casa, sarà il tuo asso nella manica

Un concentrato di sapore naturale che trasforma ogni piatto, facile da preparare e perfetto da avere sempre pronto in cucina.
Il dado vegetale fatto in casa è una soluzione pratica e genuina per insaporire ogni preparazione, dalle zuppe ai risotti, fino ai secondi piatti. Prepararlo in casa significa avere il controllo totale sugli ingredienti, evitando conservanti e additivi, e ottenendo un prodotto sano e ricco di gusto.
Questo vero e proprio asso nella manica in cucina permette di dare profondità e intensità ai piatti con pochi gesti. Grazie alla combinazione di verdure fresche e sale, si ottiene un concentrato versatile che può essere conservato a lungo e utilizzato ogni giorno.
Ingredienti della ricetta
- 2 carote
- 2 zucchine
- 1 cipolla
- 1 gambo di sedano
- 1 pomodoro maturo
- 1 spicchio d’aglio
- Prezzemolo q.b.
- 200 g di sale grosso
- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
Procedimento passo passo della ricetta
- Lavare accuratamente tutte le verdure, eliminando eventuali impurità e parti non commestibili.
- Tagliare le verdure a pezzi piccoli per facilitare la frullatura e ottenere un composto uniforme.
- Inserire tutte le verdure in un mixer e frullare fino a ottenere un trito fine e omogeneo.
- Trasferire il composto in una casseruola capiente e aggiungere il sale grosso e l’olio extravergine di oliva.
- Mescolare bene e cuocere a fuoco basso per circa 30-40 minuti, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi.
- Continuare la cottura fino a quando il composto si sarà asciugato leggermente e risulterà più denso.
- Lasciare raffreddare completamente il preparato.
- Trasferire il dado vegetale in barattoli di vetro sterilizzati, pressandolo bene per eliminare eventuali bolle d’aria.
- Chiudere ermeticamente e conservare in frigorifero oppure suddividerlo in porzioni e congelarlo per un utilizzo più pratico.
Preparare il dado vegetale fatto in casa significa avere sempre a disposizione una base ricca di sapore per ogni ricetta. Facile da realizzare e incredibilmente versatile, diventerà davvero il tuo alleato segreto in cucina, capace di rendere ogni piatto più buono, naturale e profumato.