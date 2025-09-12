Croccanti fuori, morbide dentro | il trucco per le frittelle è tutto qui

Frittelle di mele: la ricetta della nonna ha un trucco e lo trovi qui, così saranno croccanti fuori e super morbide dentro! Le frittelle di mele sono uno di quei dolci che ti fanno subito pensare ai dolci della nonna. Appena le fai friggere, la cucina si riempie di un profumo dolce e irresistibile che ti mette il sorriso sulle labbra e poi ono perfette per una merenda golosa, una colazione speciale o semplicemente per goderti uno sfizioso spuntino dopo cena. Il bello è che, con qualche piccolo trucco, puoi renderle croccanti fuori e super morbide dentro, proprio come le faceva la nonna, non ci credi? Quello che rende queste frittelle di mele così irresistibili infatti, è la combinazione di …

Quello che rende queste frittelle di mele così irresistibili infatti, è la combinazione di pochi ingredienti semplici ma devi sapere le giuste dosi per un risultato perfetto! Parliamo sicuramente di mele succose quindi meglio se sono mature al punto giusto ma non troppo. Poi prepareremo una bella pastella soffice con uova, latte e un tocco di limone e tutto il resto lo farà la cottura in padella velocissima. Quindi niente di complicato, basta seguire qualche passaggio e vedrai che risultato, resterai senza parole te lo dico io!

Frittelle di mele: ti svelo come farle perfette, croccanti fuori e morbide dentro!

Insomma, ora tocca a te, prepara con me queste frittelle di mele e vedrai che sarà un gioco da ragazzi ma il risultato ti farà fare un figurone. Fidati, quindi il trucco c’è e funziona davvero, dunque allaccia il grembiule, prendi una padella e prepariamole insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per le Frittelle di mele

Per 4 persone

4 mele

Olio di semi q.b. per friggere

Zucchero a velo q.b. per decorare

Per la pastella

180 ml di latte

3 uova

3 cucchiai di zucchero

1 bustina di lievito per dolci in polvere

1 limone grande di cui il succo

Un pizzico di sale

1/2 cucchiaino di cannella

Come si preparano le Frittelle di mele