Croccanti fuori, dolci dentro | così le castagne sono da favola

Castagne al forno: croccanti fuori e dolci dentro, la ricetta perfetta per l’autunno! Solo 2 ingredienti per un profumo irresistibile e un gusto che scalda e consola chiunque.

Castagne al forno: le preparo così e sono davvero da favola, croccanti fuori, dolci e morbide dentro! È questa la ricetta che piace a tutti!

C’è un profumo che, appena lo senti, ti fa subito pensare all’autunno: quello delle castagne. Beh ci sono diversi modi per prepararle, uno più buono dell’altro e credimi, anche uno più facile dell’altro. Tra tutti però ce n’è uno che mi fa impazzire, anche il più semplice da fare a casa, usando semplicemente il forno. Tutto ciò che serve? Solo forno caldo, un taglietto ben fatto e un po’ di pazienza, ma il risultato è da sogno!

Croccanti fuori, dolci dentro, morbide al punto giusto, quando le tiri fuori dal forno e senti quel profumo caldo e avvolgente, non riesci a resistere, anzi è impossibile aspettare perfino che si raffreddino! Le castagne al forno sono una di quelle ricette semplici che sanno di casa, di famiglia, di mani che si scottano un po’ mentre le sbucci e poi ti lecchi le dita. Insomma non serve chissà cosa ma solo conoscere un piccolo trucco per farle venire perfette e verrà fuori una crosta favolosa che sbuccia alla perfezione e racchiude un cuore tenero irresistibile.

Castagne al forno: perfette con pochi trucchi!

Beh che aspetti? Ti anticipo che ti bastano solo 2 ingredienti: castagne e acqua, nient’altro e sarà un successo. È il modo più genuino e buono per gustarle fidati di me, nella semplicità più totale, come si faceva una volta. Fidati, una volta provata questa versione, non tornerai più indietro! Allora dai, accendi il forno e preparati a sentire il profumo dell’autunno. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti in forno preriscaldato statico a 180 gradi

Ingredienti per le Castagne al forno

Per 4-5 persone

Acqua q.b.

1 kg di castagne

Come si preparano le Castagne al forno