Crocc crocc e via | le patate così scrocchiano sul serio

Crocchette di patate: un crocc crocc eccezionale, preparale così e vedi che scrocchiano sul serio, parola mia!
Le crocchette di patate sono il comfort food che ti fa sorridere già al primo assaggio. Croccanti fuori, morbide e profumate dentro, sono una di quelle cose che piacciono a tutti, sempre. È impossibile resistere a quel rumore “crocc crocc” che senti appena le addenti, creano dipendenza, fidati!
E la cosa bella è che con pochi ingredienti semplici tiri fuori un antipasto o un contorno che fa impazzire chiunque. Parliamo infatti di patate morbide, parmigiano che da un sapore pazzesco, un pizzico di noce moscata che profuma il tutto e poi la panatura dorata che è tutta una promessa di bontà. Già solo a pensarci viene voglia di friggerle al volo vero?
Crocchette di patate: la ricetta per farle perfette!
Quindi niente scuse e fidati di me, queste crocchette di patate si fanno in poco tempo e spariscono in ancora meno! Prepariamo insieme quindi queste meraviglie dorate e allaccia il grembiule, che iniziamo a preparale subito!
Tempo di preparazione: 30 minuti
Ingredienti per le Crocchette di patate
Per 4 persone
- 750 g di patate
- 1 tuorlo
- 80 g di parmigiano grattugiato
- Noce moscata q.b.
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Farina q.b. per la copertura
Per la panatura
- 2 uova
- Pangrattato q.b.
- Olio di semi di girasole q.b.
Come si preparano le Crocchette di patate
- Inizia mettendo le patate intere, con la buccia, in una pentola con acqua fredda, portale poi a bollore e cuocile finché non saranno morbide. Ti accorgi che sono pronte quando la forchetta entra senza fatica.
- Una volta cotte, scolale, pelale ancora calde e schiacciale con lo schiacciapatate, finché non diventando una purea liscia, senza grumi. In una ciotola poi, unisci le patate schiacciate, il tuorlo, il parmigiano, sale, pepe e una grattugiata di noce moscata.
- Mescola poi bene con un cucchiaio di legno o con le mani, fino ad avere un composto compatto e profumato, dopodiché prendi un po’ di impasto per volta con le mani leggermente infarinate. Modella delle crocchette a forma cilindrica o ovale, come più ti piacciono. Passale velocemente nella farina, così tengono meglio la forma e passiamo alla copertura.
- Sbatti le uova in una ciotolina, immergi ogni crocchetta prima nell’uovo e poi rotolale bene nel pangrattato, dovranno essere completamente rivestite, solo così faranno un “crocc crocc” perfetto!
- Scalda abbondante olio di semi in una padella profonda e quando diventa ben caldo, immergi poche crocchette alla volta. Falle friggere finché diventano dorate e scrocchianti da tutti i lati. Scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e non ti resta che goderti la bontà di queste crocchette di patate, vedrai se non sono imbattibili. Se poi ami le ricette dorate e scrocchianti come questa, allora devi assolutamente provare anche gli arancini siciliani, che sono un altro fritto che conquista al primo assaggio. Buon appetito!