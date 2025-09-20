Crocc crocc e via | le patate così scrocchiano sul serio

Crocchette di patate: un crocc crocc eccezionale, preparale così e vedi che scrocchiano sul serio, parola mia! Le crocchette di patate sono il comfort food che ti fa sorridere già al primo assaggio. Croccanti fuori, morbide e profumate dentro, sono una di quelle cose che piacciono a tutti, sempre. È impossibile resistere a quel rumore “crocc crocc” che senti appena le addenti, creano dipendenza, fidati! E la cosa bella è che con pochi ingredienti semplici tiri fuori un antipasto o un contorno che fa impazzire chiunque. Parliamo infatti di patate morbide, parmigiano che da un sapore pazzesco, un pizzico di noce moscata che profuma il tutto e poi la panatura dorata che è tutta una promessa di bontà. Già solo …

Crocchette di patate: la ricetta per farle perfette!

Quindi niente scuse e fidati di me, queste crocchette di patate si fanno in poco tempo e spariscono in ancora meno! Prepariamo insieme quindi queste meraviglie dorate e allaccia il grembiule, che iniziamo a preparale subito!

Tempo di preparazione: 30 minuti



Ingredienti per le Crocchette di patate

Per 4 persone

750 g di patate

1 tuorlo

80 g di parmigiano grattugiato

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Farina q.b. per la copertura

Per la panatura

2 uova

Pangrattato q.b.

Olio di semi di girasole q.b.

Come si preparano le Crocchette di patate