Cremosa e fresca | la cheesecake che mangi direttamente al cucchiaio

Cheesecake al cucchiaio: per gli ospiti la migliore idea, nella versione monoporzione resta cremosa e fresca, farai impazzire tutti!
Ti confesso una cosa, questa ricetta, è una di quelle che ti salva in qualsiasi occasione. Hai ospiti all’ultimo minuto? Vuoi qualcosa di goloso ma senza impazzire tra forno e cottura? Questa della cheesecake al cucchiaio è quello che ci vuole. Una ricetta fresca, cremosa e pronta in pochissimi minuti, eppure credimi, ogni cucchiaio è una piccola esplosione di dolcezza, senza pesantezza.
La bellezza di questa cheesecake è tutta nella sua semplicità, si fa infatti con solo pochi ingredienti e il gioco è fatto. Non deve mancare ovviamente, la base di biscotti secchi e burro per un tocco croccante e poi panna, mascarpone e formaggio fresco e zucchero a velo, per una crema irresistibile. La consistenza credimi è così perfetta e cremosa, che faticheranno moltissimo a non chiederti il bis, nessuno riuscirà a resistergli!
Cheesecake al cucchiaio: la ricetta pratica e gustosa per far impazzire tutti!
Insomma, senti a me, allaccia il grembiule, apri la dispensa e prepara i bicchieri o le coppe che più ti piacciono e vedrai che questa cheesecake al cucchiaio la farai davvero in pochissimi minuti ma farà impazzire tutti. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 0 minuti
Ingredienti per la Cheesecake al cucchiaio
Per 4 persone
- 200 g biscotti secchi
- 100 g di burro fuso
Per la crema
- 300 ml di panna fresca liquida zuccherata
- 150 g di formaggio fresco cremoso
- 80 g di zucchero a velo
- 300 g di mascarpone
Come si prepara la Cheesecake al cucchiaio
- Inizia frullando i biscotti secchi fino a ridurli in polvere, dopodiché unisci il burro fuso e mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Metti quindi un cucchiaio abbondante di biscotti in ogni bicchiere o coppetta e premi leggermente con il dorso di un cucchiaio per creare uno strato compatto, così la base della tua cheesecake sarà pronta.
- In una ciotola capiente poi prepara la crema, montando la panna fresca fino ad ottenere una consistenza morbida ma soda. A parte, mescola il mascarpone con il formaggio fresco e lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema liscia. Incorpora quindi delicatamente la panna montata al composto di mascarpone con movimenti dal basso verso l’alto, così da non smontarla, fino ad ottenere una crema soffice e leggera.
- Versa la crema sopra la base di biscotti in ciascun bicchiere, livellando delicatamente con il dorso di un cucchiaio e se vuoi, puoi anche fare due strati se vuoi un effetto super goloso.
- Metti le monoporzioni in frigorifero per almeno un’ora, così si rassoderanno leggermente ma resteranno cremose e fresche al punto giusto. Poco prima di servirle, puoi spolverarle con zucchero a velo, aggiungere frutta fresca o gocce di cioccolato secondo i gusti dei tuoi ospiti. Una cosa è certa, con queste cheesecake al cucchiaio, farai felice chiunque, provare per credere! Se poi ami i dolci veloci e scenografici come questo, prova anche a preparare il tiramisù al bicchiere, che è un altro classico sempre gradito. Buon appetito!