Cremosa e fresca | la cheesecake che mangi direttamente al cucchiaio

Ti confesso una cosa, questa ricetta, è una di quelle che ti salva in qualsiasi occasione. Hai ospiti all’ultimo minuto? Vuoi qualcosa di goloso ma senza impazzire tra forno e cottura? Questa della cheesecake al cucchiaio è quello che ci vuole. Una ricetta fresca, cremosa e pronta in pochissimi minuti, eppure credimi, ogni cucchiaio è una piccola esplosione di dolcezza, senza pesantezza.

La bellezza di questa cheesecake è tutta nella sua semplicità, si fa infatti con solo pochi ingredienti e il gioco è fatto. Non deve mancare ovviamente, la base di biscotti secchi e burro per un tocco croccante e poi panna, mascarpone e formaggio fresco e zucchero a velo, per una crema irresistibile. La consistenza credimi è così perfetta e cremosa, che faticheranno moltissimo a non chiederti il bis, nessuno riuscirà a resistergli!

Insomma, senti a me, allaccia il grembiule, apri la dispensa e prepara i bicchieri o le coppe che più ti piacciono e vedrai che questa cheesecake al cucchiaio la farai davvero in pochissimi minuti ma farà impazzire tutti. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 0 minuti

Ingredienti per la Cheesecake al cucchiaio

Per 4 persone

200 g biscotti secchi

100 g di burro fuso

Per la crema

300 ml di panna fresca liquida zuccherata

150 g di formaggio fresco cremoso

80 g di zucchero a velo

300 g di mascarpone

Come si prepara la Cheesecake al cucchiaio