Creme viso da viaggio, queste le devi sempre avere in valigia quando parti in vacanza

Nel momento in cui ci accingiamo a fare la lista delle cose essenziali per le vacanze, dovremmo prestare moltissima attenzione anche alle creme viso da portare sempre con noi. Ecco perché è importante scegliere bene, e farlo subito.

Preparare la valigia dovrebbe seguire diversi step, anche se molti di noi, in realtà, non lo fanno. Si comincia subito dagli abiti da mettere in valigia: il consiglio è sempre lo stesso, ovvero portarne pochi, ma versatili e adatti a ogni occasione. Chiaramente, questo dipende dal tipo di vacanza che si intende fare.

In questo contesto, un altro suggerimento utile è quello di portare con sé un cappellino, perfetto per le lunghe e calde giornate, così da proteggersi dal sole e non trasformarlo in un “nemico” del nostro viaggio.

Inoltre, bisogna scegliere con cura anche bagnoschiuma e shampoo: meglio optare per un prodotto 2-in-1, che contenga anche il balsamo, così da nutrire i capelli in profondità, visto che saranno messi alla prova da code, acconciature e raccolti.

La stessa attenzione, poi, andrebbe riservata alle creme per il viso, un elemento che non dovrebbe mai mancare nel beauty da viaggio di ognuno di noi.

Conviene davvero portare le creme viso in viaggio?

La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, ma concedere alla pelle del viso un trattamento dopo una lunga giornata, magari trascorsa tra smog, sole e caldo, può rivelarsi molto più utile di quanto si pensi.

Se si parte nel periodo estivo, il consiglio è di portare con sé almeno due creme: una con funzione purificante e una idratante. Un esempio pratico è rappresentato dal latte detergente, che svolge entrambe le funzioni ed è un vero alleato per la pelle. Aiuta a rimuovere il trucco in modo delicato, lasciando il viso pulito e nutrito.

Queste sono le creme che non devono mancare nel tuo beauty da viaggio

Una crema antiossidante, ad esempio, è perfetta per eliminare le impurità accumulate sul viso durante la giornata, soprattutto se si è stati a contatto con smog o aria inquinata. Il momento ideale per applicarla è subito dopo la doccia serale, così da offrire al viso un momento di relax e rigenerazione.

La crema idratante, invece, oltre ad essere usata dopo la detersione, può sostituire altri cosmetici: si può usare come struccante o come base trucco prima di applicare il fondotinta, così da proteggere la pelle per tutta la giornata.

Queste due creme, quindi, non dovrebbero mai mancare nel tuo beauty da viaggio: ti permetteranno di mantenere la pelle del viso nutrita e curata, proprio come se stessi seguendo la tua skin care routine di casa, ma in formato compatto… perfetto per la valigia.