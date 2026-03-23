Crema antirughe rigenerante, a che età bisogna cominciare per preservare il viso?

C’è una domanda che, prima o poi, tutte si pongono. Di solito arriva davanti allo specchio, quando la luce è quella sbagliata e si nota una linea che prima non c’era. Le rughe non sono un nemico da combattere, ma un segno.

Raccontano di come si è dormito, di quante volte ci si è esposte al sole senza protezione, di che espressioni si sono fatte più spesso negli anni.

La pelle le accumula, le conserva, le scrive sul viso come pagine di un diario. La crema antirughe, però, non serve a cancellare la storia. Serve a rallentare la scrittura. E come ogni strategia che funziona, va iniziata prima che il segno diventi indelebile.

Il momento giusto per applicarla

La crema antirughe non è una cosa che si mette una volta al giorno e si dimentica. Il suo lavoro dipende da quando la si applica. Al mattino serve protezione: creme con vitamine e filtri antiossidanti preparano la pelle ad affrontare sole, smog, stress. Alla sera, invece, serve rigenerazione: i principi attivi come il retinolo o l’acido ialuronico lavorano meglio durante il riposo, quando la pelle è in fase di riparazione.

La regola è semplice: una crema per il giorno con protezione solare integrata, una per la notte con ingredienti attivi. Alternarle, non mescolarle. E la costanza conta più della quantità: una noce di prodotto massaggiata bene vale più di uno strato spesso e frettoloso.

Da che età cominciare a pensare alla prevenzione

La domanda che tutte si fanno è: quando iniziare? La risposta non è un numero magico, ma una consapevolezza. I dermatologi sono concordi: la prevenzione comincia quando la pelle smette di rigenerarsi da sola come faceva a vent’anni. In pratica, intorno ai 25-30 anni è il momento giusto per introdurre una crema idratante con principi antiossidanti. Non serve ancora il retinolo potente, ma una protezione solare quotidiana sì, anche d’inverno.

Dai 30 ai 35 anni si possono introdurre creme con acido ialuronico e peptide per sostenere l’elasticità. Dopo i 40, se la pelle lo tollera, si passa a prodotti più attivi come il retinolo o l’acido glicolico. L’errore più comune è cominciare quando la ruga è già tracciata, perché allora la crema può solo attenuare, non cancellare. La vera strategia è anticipare il segno. Prevenire è più facile che riparare, con la pelle come con tante altre cose.