Attenzione: ci sono 3 cose che devi sapere prima di andare in vacanza in Croazia (evita un incubo a occhi aperti!)

Stai per andare in vacanza in Croazia? Prima leggi questo articolo e mi ringrazierai!

La Croazia è una delle mete più ambite per le vacanze estive. Io stessa ci sono stata e anche più volte. Ognuna, per me, è stata un’esperienza unica e indimenticabile.

Conservo gelosamente tantissimi ricordi stupendi, che amo condividere quando possibile. Anche se cerco di dimenticarli, però, ce ne sono stati anche alcuni molto spiacevoli.

Ebbene sì: specialmente quando sono andata in Croazia le prime volte ho commesso delle ingenuità che per poco non mi hanno rovinato la vacanza.

Se stai per partire per questo Paese (bellissimo, come ti ho detto) ti consiglio di leggere quest’articolo con quanta più attenzione possibile. In particolare, ci sono 3 cose che devi sapere prima di andare in vacanza in Croazia.

Ci vuole davvero poco per vivere un’esperienza indimenticabile in un Paese così bello, ma molto meno per rovinarsela.

3 cose che devi sapere prima di andare in Croazia

Se pensi di noleggiare un’auto o arrivare in Croazia con la tua, fai estrema attenzione al codice della strada locale. Le regole sono molto rigide e le multe possono essere salate anche per infrazioni minime, come superare leggermente i limiti di velocità o parcheggiare in zone a pagamento senza ticket visibile.

Molti turisti raccontano di aver ricevuto contravvenzioni direttamente a casa settimane dopo il rientro, con importi che possono superare i 100 euro. Inoltre, l’uso del telefono alla guida è severamente vietato (anche con auricolari), e la tolleranza per l’alcol è praticamente zero.

Per fortuna io non ho mai ricevuto multe, ma è successo ad una delle mie migliori amiche, che era partita con me. Federica, la chiamerò così, si è ritrovata una brutta sorpresa dopo il rientro a casa.

Sebbene la Croazia venga spesso percepita come una destinazione economica, in alta stagione i prezzi possono essere alle stelle, soprattutto nelle zone più turistiche come Dubrovnik, Hvar e Split.

È comune imbattersi in ristoranti che propongono menu turistici a prezzi esorbitanti, oppure in strutture ricettive che non corrispondono alle foto viste online.

Alcuni turisti riferiscono esperienze spiacevoli legate a prenotazioni “fantasma” o supplementi nascosti richiesti all’ultimo momento. Te lo dirò chiaramente: una volta sono entrata in un ristorante, ho mangiato un primo, un secondo e un contorno e ne sono uscita con il portafoglio dimezzato.

Da lì mi sono detta: non entrerò mai più in un ristorante a caso in Croazia! E così è stato, ho cominciato ad informarmi di più prima di recarmi da qualche parte a mangiare.

Il mare è stupendo, ma non ovunque. Inoltre, le spiagge sono affollate e difficili da raggiungere. Inoltre, in alta stagione diventano sovraffollate, rendendo difficile trovare spazio o tranquillità.

Non tutti sono preparati a questo tipo di scenario e rischiano di restare delusi, soprattutto se si viaggia con bambini piccoli o persone con mobilità ridotta. Quando ero con le mie amiche, spesso ci capitava a stento di riuscire a trovare posto per noi.

