4 cose da sapere prima di andare in vacanza in Albania: la #3 ti lascerà a bocca aperta

L’Albania è una Terra che mi è molto cara, perché ha dato i natali ad alcuni dei miei migliori amici. Sono molto felice del successo turistico che sta avendo negli ultimi anni. Credo che sia del tutto meritato.

Io la visitai quando ancora non era così tanto apprezzata. Già allora la trovai bellissima. Non era tanto tempo fa, siccome il boom c’è stato davvero negli ultimissimi anni.

Ci rimasi per addirittura una settimana, trovando sempre nuove attività da fare. Una delle cose più belle di questa Terra è che non solo è perfetta per chi è in cerca di pace, ma è anche molto economica. Attribuisco a questo il maggiore motivo del suo successo.

Bando alle ciance, oggi voglio svelarti le 4 cose da sapere prima di andare in vacanza in Albania. Se vuoi goderti questa splendida Terra al meglio, farai bene a continuare a leggere.

4 cose da sapere prima di andare in vacanza in Albania

Noleggiare un’auto in Albania è un ottimo modo per esplorare le meraviglie del Paese, dalle spiagge del sud alle montagne del nord.

Ma devi sapere che l’esperienza di guida può essere piuttosto vivace. Le regole ci sono, ma spesso vengono interpretate in modo creativo, e le condizioni di alcune strade lasciano a desiderare, soprattutto nelle zone più remote.

Nelle grandi città e nelle aree turistiche, troverai molti giovani che parlano inglese (e spesso anche italiano). Ma non dare per scontato che sarà sempre così, soprattutto nei villaggi o nei mercati locali.

Imparare due parole come “Faleminderit” (grazie) o “Përshëndetje” (ciao) ti farà guadagnare sorrisi e rispetto. L’accoglienza albanese è calorosa, e mostrare un minimo sforzo nella lingua è sempre molto apprezzato.

Le spiagge albanesi – soprattutto quelle nella zona di Ksamil, Dhermi o Jale – sono spettacolari, con acque turchesi, sabbia fine e paesaggi mozzafiato. E spesso quasi deserte.

Sembra incredibile se si pensa alle spiagge italiane, spesso sovraffollate e talvolta con acque tutt’altro che invitanti.

Sai qual è il bello dell’Albania? Non solo il mare è da cartolina, ma anche i prezzi sono incredibilmente più bassi rispetto a quelli della vicina Grecia o dell’Italia. Lettini a meno di 10 euro, pasti completi a 15 euro, hotel fronte mare a cifre da sogno.

Insomma, se cerchi un paradiso low cost, l’Albania ti accontenterà e anzi, ti lascerà a bocca aperta.

Questa è una delle cose da sapere prima di andare in vacanza in Albania che nessuno sottolinea abbastanza: si mangia benissimo! La cucina albanese è un mix perfetto tra influenze mediterranee, balcaniche e orientali.

Byrek, tave kosi, pesce freschissimo, verdure grigliate, formaggi locali e il tutto a prezzi davvero bassi. In molti ristoranti tradizionali spenderai meno di 20 euro in due, vino incluso. E sì, ti leccherai le dita. Fidati.

Ami le zone incontaminate? Sai che esistono delle vere e proprie spiagge selvagge in Calabria? Posti in cui persone che hanno fame di bellezze e avventura si divertiranno tantissimo!