Cosa fare se il tuo partner non ti dedica abbastanza tempo? Scopri come comportarti quando ti senti trascurata

Ci sono dei comportamenti del partner che possono far sentire trascurati. Coltivare una relazione è fondamentale. Se non c’è tempo, bisogna riflettere.

Tutti meritiamo di essere trattati con attenzione e amore in una relazione, ma potrebbe accadere che il nostro partner non ci dedichi abbastanza tempo. Ovviamente, questo potrebbe essere fonte di solitudine e di frustrazione, oltre che lasciarci dei dubbi su cosa fare e come sia giusto comportarsi in casi del genere.

La sensazione di essere ignorati o trascurati può minare la nostra autostima, oltre che la qualità del rapporto. Scopriamo insieme cosa fare se il tuo partner non ti dedica abbastanza tempo.

Se il tuo partner adotta uno di questi comportamenti, dovresti lasciarlo

Ci sono dei segnali che non vanno assolutamente ignorati, quando il partner non ci dedica abbastanza tempo. Ancora peggio, ovviamente, quando non si preoccupa neppure del nostro benessere emotivo. Se il tuo compagno mostra disinteresse verso le tue necessità, non ascoltando le tue preoccupazioni e facendo diminuire sempre di più il tempo trascorso insieme, occorre riflettere seriamente sulla relazione. Ovviamente, se non ci sono motivi di salute o economici/di lavoro seri dietro.

Una relazione d’amore va coltivata e curata come una pianta. Bisogna cercare di condividere momenti insieme. Se la tua metà si dedica maggiormente ad altre persone o interessi nel suo tempo libero, vuol dire che non sei una sua priorità. Se, inoltre, fai presente il fatto di sentirti trascurata e, nonostante le tue richieste nulla cambia, allora è consigliabile fare un passo indietro. Le relazioni sane sono basate su impegno, amore e rispetto reciproco e, se questi vengono a mancare, tutto perde senso. Sentirsi non apprezzati dal partner e continuare a elemosinare chi non ha tempo per te, non è salutare. Se il tuo partner continua a ignorare i tuoi bisogni emotivi, potrebbe essere il momento di lasciarlo.

Quando per lui non sei una priorità e non ha tempo per te: come comportarsi

Sebbene sia qualcosa di estremamente difficile, è importante cercare di gestire al meglio la situazione. Prima di decidere, comunque, è importante provare a parlare apertamente e senza fare accuse. Cerca di esprimere i tuoi sentimenti con calma, cercando di fare capire che dovreste trascorrere più tempo insieme per avere una relazione sana. Potrebbe esserci, semplicemente, una brutta gestione delle priorità.

Se dopo il confronto il comportamento del partner non cambia e, di conseguenza, continui a sentirti messa da parte, cerca di fare un’autovalutazione e prendere una decisione che – sebbene sia molto difficile e dolorosa – va presa. Se la vostra metà non è disposta a fare dei cambiamenti, il consiglio è quello di non stare con chi non ha mai tempo per te. Tu meriti una relazione equilibrata e soddisfacente. Scopri anche quando fare terapia di coppia è inutile e come trovare il giusto equilibrio nella coppia.