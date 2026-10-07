Cosa fare ad Halloween, puoi trasformare la serata in una notte speciale

Halloween 2026 cade sabato 31 ottobre e offre l’occasione perfetta per trasformare la notte più misteriosa dell’anno in qualcosa di diverso dal solito: feste in maschera, esperienze horror, passeggiate notturne, attività con i bambini e perfino piccoli viaggi possono diventare protagonisti della serata. Decidere cosa fare ad Halloween significa prima di tutto scegliere quale atmosfera si vuole vivere. C’è chi aspetta questa ricorrenza per indossare un costume e partecipare a una grande festa, chi preferisce mettere alla prova i nervi in un’escape room horror e chi cerca qualcosa di più tranquillo, magari una cena a tema o una maratona cinematografica organizzata in casa. Il fatto che il 31 ottobre 2026 cada di sabato rende ancora più semplice allungare i programmi …

Halloween 2026 cade sabato 31 ottobre e offre l’occasione perfetta per trasformare la notte più misteriosa dell’anno in qualcosa di diverso dal solito: feste in maschera, esperienze horror, passeggiate notturne, attività con i bambini e perfino piccoli viaggi possono diventare protagonisti della serata.

Decidere cosa fare ad Halloween significa prima di tutto scegliere quale atmosfera si vuole vivere. C’è chi aspetta questa ricorrenza per indossare un costume e partecipare a una grande festa, chi preferisce mettere alla prova i nervi in un’escape room horror e chi cerca qualcosa di più tranquillo, magari una cena a tema o una maratona cinematografica organizzata in casa. Il fatto che il 31 ottobre 2026 cada di sabato rende ancora più semplice allungare i programmi e pensare a un intero fine settimana dedicato alla festa.

Le possibilità cambiano anche in base alla compagnia. Con un gruppo di amici si può puntare su party, concerti, tour misteriosi e giochi, mentre con i bambini diventano interessanti musei, castelli, laboratori e cacce al tesoro. Roma e Milano sono tra le città nelle quali è più semplice combinare diverse esperienze nella stessa giornata, ma le idee per Halloween non richiedono necessariamente grandi spostamenti o budget elevati: anche un centro storico illuminato di notte, una casa trasformata per qualche ora o una cena preparata con attenzione possono creare l’atmosfera giusta.

Non solo feste: la notte del 31 ottobre può cambiare completamente volto

La festa in maschera resta uno dei grandi classici. È una soluzione immediata per chi vuole immergersi nell’atmosfera di Halloween senza dover organizzare personalmente ogni dettaglio. Locali e spazi per eventi propongono generalmente serate che iniziano dopo cena e continuano fino a notte inoltrata, con costumi e allestimenti a tema. Chi cerca invece un Halloween da brivido con gli amici può scegliere un’escape room horror: enigmi, ambientazioni inquietanti e un tempo limitato per trovare la soluzione rendono l’esperienza particolarmente adatta ai piccoli gruppi. In genere si tratta di attività da prenotare in anticipo, soprattutto nella serata del 31 ottobre.

Un’alternativa capace di mescolare turismo e mistero è il tour notturno. Roma, con il suo patrimonio di leggende, cripte, vicoli e racconti legati al passato, si presta particolarmente bene a una passeggiata dopo il tramonto. Anche senza partecipare a un tour organizzato, è possibile costruire un itinerario suggestivo attraversando il centro storico. Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi e Trastevere possono assumere un fascino completamente diverso nelle ore serali. A Milano, invece, un percorso tra Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Brera e Castello Sforzesco permette di vivere Halloween passeggiando tra alcuni dei luoghi più scenografici della città, senza necessariamente acquistare un biglietto per un evento.

Le idee meno scontate sono quelle che possono sorprendere di più

Halloween non deve necessariamente significare discoteca, musica ad alto volume e ambientazioni terrificanti. Per le famiglie, ad esempio, possono essere più interessanti musei, laboratori e parchi con programmi dedicati. A Milano, tra le proposte segnalate per il 31 ottobre 2026 figura un’attività del Museo di Storia Naturale dedicata ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Nei dintorni di Roma, invece, il Castello di Lunghezza propone nel periodo di Halloween iniziative con personaggi legati all’immaginario della festa. Ancora più insolita è la possibilità di trascorrere Halloween nella natura: a Sacrofano, nell’area romana, è segnalata per il 31 ottobre 2026 un’esperienza serale con alpaca, percorso nel bosco, zucche e decorazioni, pensata anche per le famiglie.

Chi non vuole uscire può invece trasformare casa nella propria location di Halloween. Una maratona di film horror, una cena con piatti autunnali, luci soffuse, decorazioni, costumi coordinati e qualche gioco possono bastare per costruire una serata senza affrontare locali affollati e spostamenti notturni. Con i bambini funziona bene anche una caccia al tesoro con indizi ed enigmi adattati all’età, mentre tra adulti si può organizzare una gara per il costume più originale. L’errore più comune è pensare che per organizzare Halloween servano necessariamente eventi costosi: molte attività possono richiedere poche decine di euro, e una passeggiata serale può essere praticamente gratuita. Per feste, escape room, cene, castelli e attività a numero chiuso, invece, conviene controllare disponibilità e prenotazioni con anticipo, soprattutto perché il sabato sera del 31 ottobre 2026 potrebbe concentrare una domanda particolarmente elevata.