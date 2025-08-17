Rendi speciale la tua grigliata con questi deliziosi contorni saporiti

Hai intenzione di organizzare una grigliata di carne con i tuoi amici prima della fine dell’estate? Ti aiutiamo noi a creare un menu perfetto per la serata. Oltre a scegliere la carne da cucinare, ti consigliamo di proporre ai tuoi ospiti contorni saporiti, per rendere la serata ancora più piacevole.

Ecco tre idee di contorni sfiziosi per la grigliata di carne da preparare anche in anticipo.

3 contorni saporiti per la grigliata di carne

Con la verdura di stagione puoi sbizzarrirti nella preparazione di tantissimi contorni sfiziosi. Ti proponiamo tre idee semplici da realizzare (anche in anticipo), così da accontentare tutti i gusti.

Spiedini di verdure

Sicuramente un modo per stupire gli ospiti è preparare degli spiedini di verdure. In che modo? Scegli la verdura di stagione, come zucchine, peperoni e melanzane, lavala con accortezza sotto acqua corrente e tagliala a tocchetti. Condisci la verdura con un po’ di olio extra vergine di oliva, del sale e altre spezie a piacere. Mescola il tutto, poi infila ogni tocchetto di verdura su uno spiedino di legno.

A questo punto, puoi cuocere gli spiedini di verdure alla griglia: otterrai un contorno sfiziosissimo e anche molto scenografico! In alternativa, puoi alternare la verdura alla carne e proporre gli spiedini come piatto unico della serata.

Insalata di patate

L’idea dell’insalata di patate è perfetta se hai intenzione di preparare in anticipo i contorni da mettere in tavola. Dovrai bollire le patate con tutta la verdura, tagliarle a tocchetti e condirle con prezzemolo, sale, pepe, cipolla e un cucchiaio di maionese. Conserva l’insalata di patate in frigorifero e tirala fuori solo poco prima di portarla in tavola!

Puoi sbizzarrirti anche con altre idee, ad esempio potresti condire l’insalata di patate con una salsa Tzatziki a base di yogurt greco e cetrioli, perfetta per accompagnare anche piatti a base di carne.

Caponata di melanzane

Se hai tanto tempo a disposizione e desideri sorprendere i tuoi ospiti con un contorno sfizioso e sostanzioso, la caponata di melanzane ti farà fare un figurone. Si tratta del piatto tipico siciliano a base di melanzane, cipolla, capperi, olive e pomodoro. Puoi preparare la caponata in anticipo e riscaldarla poco prima di servirla: sarà comunque deliziosa!

Con queste tre idee la tua cena tra amici sarà indimenticabile. Provale e non te ne pentirai!