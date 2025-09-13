Come truccare le palpebre incappucciate per avere uno sguardo magnetico

Avere le palpebre incappucciate – ovvero quella conformazione dell’occhio in cui la piega della palpebra mobile è nascosta dalla palpebra fissa – è assolutamente comune e naturale, ma può rendere più difficile l’applicazione del trucco.

Tuttavia, con i giusti accorgimenti, è possibile valorizzare lo sguardo e ottenere un effetto aperto, intenso e magnetico, capace di dare profondità agli occhi e bellezza al volto.

Sto per svelarti tutti i trucchi del mestiere, ti saranno utilissimi e cambieranno i tuoi occhi.

I trucchi delle make up artist per truccare le palpebre incappucciate

Il primo passo è preparare bene la zona occhi: applicare un primer specifico aiuta a evitare sbavature e a mantenere il trucco in posizione per tutto il giorno. Le palpebre incappucciate, infatti, tendono a far trasferire ombretti ed eyeliner, soprattutto nelle pieghe.

Uno dei trucchi più efficaci è ricreare una nuova piega leggermente più in alto rispetto a quella naturale, usando un ombretto opaco di tonalità media, come un marrone taupe o un beige caldo. Questo effetto ottico “alza” lo sguardo e dona profondità all’occhio. L’ombretto va sfumato bene verso l’alto, evitando linee marcate che verrebbero facilmente coperte dalla palpebra.

Per illuminare lo sguardo, è utile applicare un ombretto chiaro e leggermente perlato nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare.

Questi punti luce rendono l’occhio visivamente più aperto e sveglio. Con le palpebre incappucciate, è meglio evitare eyeliner troppo spessi, che spariscono una volta aperto l’occhio. Una linea sottile, vicinissima alle ciglia, è l’ideale.

Se desideri un tocco in più, una leggera codina finale verso l’alto può allungare l’occhio senza appesantirlo. In alternativa, puoi usare un ombretto scuro applicato con un pennellino angolato per ottenere un effetto più morbido e sfumato, perfetto per questa forma di palpebra. Un altro alleato indispensabile sono le ciglia.

Usare il piegaciglia prima del mascara aiuta a sollevare lo sguardo, mentre un mascara incurvante e volumizzante, applicato con enfasi sulla parte esterna dell’occhio, dona un effetto lifting immediato.

Ciglia e sopracciglia per uno sguardo magnetico

Per un risultato ancora più definito, puoi applicare ciuffetti di ciglia finte solo all’esterno. Infine, non trascurare le sopracciglia, fondamentali per incorniciare lo sguardo. Una forma leggermente arcuata e ben curata contribuisce a sollevare otticamente tutta l’area degli occhi, rendendo il trucco ancora più efficace.

Con questi semplici accorgimenti, truccare le palpebre incappucciate diventa facile e l’effetto finale sarà uno sguardo più aperto, elegante e magnetico. Quindi, sei pronta ad applicare questo consiglio utilissimo?