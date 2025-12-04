Come truccare il viso per farlo sembrare più magro e bello: pochi step facilissimi + 1 errore da non fare

Voglio svelarti come truccare il tuo viso in modo tale da snellirlo, sfilarlo e renderlo davvero bello a vedersi. Ci sono dei semplici trucchetti anche anche una principiante del make-up può applicare e che io stessa ci ho messo poco ad imparare: mi è bastata solo un po’ di pazienza. Vieni a scoprirli!

Rendere il viso visivamente più magro e armonioso attraverso il make-up non richiede tecniche complesse né lunghi tempi davanti allo specchio. Anzi, con pochi prodotti mirati e qualche strategia ben applicata è possibile valorizzare i lineamenti, creare maggiore definizione e ottenere un effetto “snellente” immediato.

Il segreto sta nel giocare con luci e ombre, rispettando però le proporzioni del proprio volto. Ecco una guida semplice, divisa in passaggi rapidi ma efficaci, pensata per chi desidera un risultato naturale e sofisticato.

Come truccare il viso per farlo sembrare più magro

Un viso luminoso e uniforme appare automaticamente più armonioso. Dopo l’idratazione, applica un primer levigante o illuminante leggero, che minimizzi otticamente pori e irregolarità. Il fondotinta deve essere della tonalità esatta della pelle: uno troppo scuro rischierebbe di appesantire il viso, mentre uno troppo chiaro annullerebbe i giochi di ombre successivi.

Stendi il prodotto con una spugnetta umida o un pennello morbido, portandolo leggermente verso il collo per evitare stacchi di colore. Il contouring non deve essere drammatico per risultare efficace. Per ottenere un effetto snellente naturale è sufficiente scegliere un prodotto opaco di uno o due toni più scuro della propria pelle e applicarlo con mano leggera. Ricorda anche come ottenere un contouring naturale in modo facile, per evitare di far sembrare il tuo viso troppo artificioso.

La terra va stesa in alcune aree strategiche: ai lati della fronte, vicino all’attaccatura dei capelli; sotto gli zigomi, partendo dall’orecchio e sfumando verso il centro della guancia senza scendere troppo; ai lati del naso, se si desidera assottigliarlo; e infine sotto la mandibola, così da definire meglio il profilo.

L’aspetto più importante è la sfumatura: linee rigide e poco lavorate induriscono i tratti, mentre una transizione morbida crea l’illusione di un volto naturalmente più scolpito. Accanto al contouring, l’illuminante svolge un ruolo essenziale nel modulare i volumi.

Applicato sugli zigomi, sul dorso del naso, al centro della fronte, sull’arco di Cupido e sotto l’arcata sopracciliare, permette di attirare la luce sui punti più alti del viso, creando un contrasto equilibrato con le zone d’ombra. È preferibile scegliere una texture sottile e discreta, evitando prodotti che lascino residui glitterati troppo evidenti.

Le sopracciglia andrebbero riempite con tratti leggeri, rispettandone la forma naturale ed enfatizzando soltanto le aree più rade. Per quanto riguarda gli occhi, una sfumatura di ombretto allungata verso l’esterno, eventualmente accompagnata da un eyeliner discreto, produce un effetto “lifting” che dona maggiore leggerezza ai lineamenti.

Anche il blush può contribuire a modificare la percezione delle proporzioni. Per rendere le guance più sottili, è consigliabile applicarlo in diagonale, partendo leggermente sotto l’osso dello zigomo e salendo verso le tempie. È invece meglio evitare una stesura concentrata al centro della guancia, poiché tende ad allargare otticamente il volto.

L’errore da non fare mai

L’accumulo di fondotinta, terre e illuminanti crea l’effetto opposto: appesantisce i tratti e rende artificiale il risultato. Meglio poco prodotto ben sfumato che strati visibili.