Come togliere le macchie di sugo dai capi bianchi

Una macchia di sugo su una maglietta, una camicia o una tovaglia bianca può sembrare un piccolo disastro, soprattutto quando pomodoro e olio penetrano nelle fibre. Intervenire velocemente e scegliere il trattamento adatto può però fare la differenza, evitando che l’alone diventi ancora più difficile da eliminare. Il sugo è tra le macchie più insidiose da trovare sui tessuti, perché spesso combina sostanze diverse. Al colore intenso del pomodoro possono infatti aggiungersi olio, grassi e altri ingredienti capaci di penetrare nelle fibre. Sui tessuti chiari il problema risulta ancora più evidente: anche dopo il normale lavaggio può restare un alone arancione o rossastro. Per togliere le macchie di sugo dai capi bianchi è importante agire prima del lavaggio in lavatrice, …

Una macchia di sugo su una maglietta, una camicia o una tovaglia bianca può sembrare un piccolo disastro, soprattutto quando pomodoro e olio penetrano nelle fibre. Intervenire velocemente e scegliere il trattamento adatto può però fare la differenza, evitando che l’alone diventi ancora più difficile da eliminare.

Il sugo è tra le macchie più insidiose da trovare sui tessuti, perché spesso combina sostanze diverse. Al colore intenso del pomodoro possono infatti aggiungersi olio, grassi e altri ingredienti capaci di penetrare nelle fibre. Sui tessuti chiari il problema risulta ancora più evidente: anche dopo il normale lavaggio può restare un alone arancione o rossastro. Per togliere le macchie di sugo dai capi bianchi è importante agire prima del lavaggio in lavatrice, evitando di trattare il tessuto senza aver prima controllato le indicazioni riportate sull’etichetta.

Quando la macchia è appena comparsa, la prima cosa da fare è eliminare delicatamente il sugo rimasto in superficie, senza strofinare energicamente. Se sono presenti residui consistenti, si possono sollevare con un cucchiaio o un utensile non tagliente, procedendo dai bordi verso il centro per evitare di allargare la zona sporca. A quel punto è possibile sciacquare il capo con acqua, preferibilmente intervenendo dal rovescio del tessuto. Trattare subito una macchia di pomodoro fresca aumenta le possibilità di eliminarla completamente, mentre lasciarla asciugare rende generalmente necessario un intervento più accurato.

Il primo gesto può fare più differenza di quanto si pensi

Uno dei rimedi più semplici consiste nel ricorrere al sapone di Marsiglia. Dopo avere inumidito la zona interessata, si può passare il sapone direttamente sulla macchia e lasciarlo agire prima del normale lavaggio. Questo sistema è particolarmente pratico per le macchie recenti, ma può essere utilizzato anche come pretrattamento quando il pomodoro ha già iniziato a seccarsi. Il sapone di Marsiglia può aiutare a pretrattare le macchie di sugo prima della lavatrice, ma è sempre consigliabile verificare prima la compatibilità del trattamento con il tessuto, soprattutto nel caso di capi delicati.

Se il sugo contiene molto olio, il problema non riguarda soltanto il colore lasciato dal pomodoro. Anche dopo la scomparsa della parte rossa potrebbe infatti rimanere una zona più scura o dall’aspetto unto. In questo caso può essere utile un prodotto adatto al pretrattamento delle macchie grasse, seguendo attentamente le indicazioni del produttore. Dopo il trattamento si procede con il lavaggio previsto per quel capo. Una macchia di sugo con olio deve essere trattata considerando sia la componente colorata sia quella grassa: concentrarsi soltanto sul pomodoro potrebbe lasciare sul tessuto un alone visibile anche dopo il lavaggio.

Sui capi bianchi c’è un alleato in più, ma attenzione a come si usa

Per i tessuti bianchi resistenti si può valutare anche l’impiego di uno smacchiatore all’ossigeno attivo o di percarbonato di sodio, purché il prodotto sia indicato per il materiale del capo e venga utilizzato nelle modalità e nelle quantità riportate sulla confezione. Il percarbonato può essere utile contro gli aloni sui tessuti bianchi lavabili, ma non deve essere considerato una soluzione universale: lana, seta, tessuti delicati, decorazioni e alcuni materiali richiedono precauzioni differenti. Prima di qualsiasi trattamento è quindi fondamentale leggere l’etichetta del capo e, in caso di dubbio, provare il prodotto su una piccola zona nascosta.

C’è infine un errore particolarmente facile da commettere: mettere ad asciugare definitivamente il capo senza avere controllato il risultato. Quando il tessuto è ancora bagnato, infatti, un leggero alone può risultare meno evidente e comparire nuovamente una volta asciutto. Prima di utilizzare asciugatrice, ferro da stiro o altre fonti di calore è quindi meglio verificare che la macchia sia effettivamente sparita, perché il calore può rendere alcuni residui più difficili da trattare. Se l’alone è ancora presente, conviene ripetere il pretrattamento compatibile con il tessuto e procedere con un nuovo lavaggio. Controllare la macchia di sugo prima dell’asciugatura è uno dei passaggi più importanti, soprattutto su camicie, magliette, tovaglie e tovaglioli bianchi, dove anche una piccola traccia di pomodoro può continuare a essere molto visibile.