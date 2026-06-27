Come sturare la doccia in poche mosse senza spendere un euro

Quando l’acqua resta ferma nel piatto doccia, la soluzione può essere molto più semplice di quanto sembri: spesso bastano gesti pratici, ingredienti già presenti in casa e un po’ di attenzione per liberare lo scarico senza acquistare nulla. Lo scarico della doccia che si intasa è uno dei piccoli problemi domestici più fastidiosi, soprattutto perché si presenta all’improvviso e dà subito l’impressione di richiedere un intervento costoso. In realtà, nella maggior parte dei casi, il rallentamento dell’acqua dipende da un accumulo di capelli, sapone, residui di shampoo e sporco che si deposita poco alla volta nelle tubature. Per questo motivo, sturare la doccia senza spendere un euro è possibile quando l’ostruzione non è troppo profonda e viene affrontata con il …

Quando l’acqua resta ferma nel piatto doccia, la soluzione può essere molto più semplice di quanto sembri: spesso bastano gesti pratici, ingredienti già presenti in casa e un po’ di attenzione per liberare lo scarico senza acquistare nulla.

Lo scarico della doccia che si intasa è uno dei piccoli problemi domestici più fastidiosi, soprattutto perché si presenta all’improvviso e dà subito l’impressione di richiedere un intervento costoso. In realtà, nella maggior parte dei casi, il rallentamento dell’acqua dipende da un accumulo di capelli, sapone, residui di shampoo e sporco che si deposita poco alla volta nelle tubature. Per questo motivo, sturare la doccia senza spendere un euro è possibile quando l’ostruzione non è troppo profonda e viene affrontata con il metodo giusto.

Il punto di partenza è capire che non sempre serve un prodotto chimico aggressivo. Molte volte, prima ancora di pensare a disgorganti o strumenti professionali, conviene intervenire con una pulizia manuale dello scarico e con rimedi semplici come acqua molto calda, bicarbonato e aceto. Sono soluzioni comuni, ma funzionano soprattutto perché agiscono sui residui più frequenti. Capelli e sapone sono infatti i principali responsabili dello scarico lento della doccia, e rimuoverli in tempo può evitare che il problema diventi più serio.

Il primo gesto da fare è anche quello che quasi tutti dimenticano

Prima di versare qualsiasi cosa nello scarico, la mossa più efficace è controllare la parte visibile del foro di drenaggio. Sollevare la griglia, il tappo o il filtro, quando presenti, permette spesso di trovare subito il punto del problema: un groviglio di capelli mescolato a residui di sapone. Con guanti o carta assorbente si può rimuovere manualmente l’accumulo, facendo attenzione a non spingerlo ancora più in profondità. È un passaggio semplice, ma decisivo, perché liberare la superficie dello scarico può far tornare l’acqua a defluire in pochi secondi.

Dopo questa prima pulizia, si può passare all’acqua calda. Versare lentamente nello scarico una pentola di acqua molto calda aiuta a sciogliere i residui grassi e saponosi rimasti aderenti alle pareti interne del tubo. Non bisogna avere fretta: l’acqua va fatta scendere poco alla volta, così da lasciare al calore il tempo di agire. Questo metodo è particolarmente utile quando la doccia non è completamente bloccata, ma l’acqua scende lentamente. In questi casi, il calore può ammorbidire i depositi e favorire il passaggio dell’acqua, senza usare prodotti acquistati apposta.

Il rimedio in cucina che può sbloccare lo scarico senza prodotti aggressivi

Quando l’acqua calda non basta, si può provare con una combinazione domestica molto nota: bicarbonato e aceto. Il procedimento è semplice: si versa nello scarico qualche cucchiaio di bicarbonato, poi si aggiunge lentamente aceto bianco. La reazione effervescente che si forma può aiutare a smuovere piccoli residui e cattivi odori. Dopo alcuni minuti di attesa, si completa il trattamento con altra acqua calda. Bicarbonato e aceto possono essere utili contro sporco leggero, sapone accumulato e odori sgradevoli, soprattutto se usati su uno scarico non ancora del tutto ostruito.

La prevenzione, però, resta la vera soluzione per non ritrovarsi ogni settimana con la doccia intasata. Basta raccogliere i capelli dopo ogni lavaggio, pulire regolarmente il filtro e versare periodicamente acqua calda nello scarico per limitare nuovi accumuli. Anche spazzolare i capelli prima della doccia può ridurre molto la quantità che finisce nelle tubature. Se invece l’acqua non scende più, risale cattivo odore persistente o il problema riguarda anche altri scarichi della casa, l’ostruzione potrebbe trovarsi più in profondità. In quel caso i rimedi fai da te possono non bastare, ma nella maggior parte delle situazioni quotidiane la doccia si può sturare con poche mosse e senza comprare nulla, intervenendo subito e con attenzione.