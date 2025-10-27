Davvero ti strucchi bene? Questi sono gli step che fanno la differenza e la pelle sarà perfetta e liscia.

Rimuovere il trucco può sembrare semplice, facile e veloce, ma non lo è assolutamente, spesso si fa nel modo sbagliato e si può andare incontro a problemi cutanei, come l’ostruzione dei pori che causa brufoli e punti neri. Non solo, non resta che scoprire come struccarsi nel modo corretto e quali sono gli step da seguire.

Come struccare il viso? Tutto quello che non sai

Lo sai come struccarti correttamente? Non è così difficile, ma neanche così semplice, ma con qualche piccolo consiglio vedrai che sarà un gioco da ragazzi. Però l’abitudine di andare a letto senza struccarsi è comune a molte donne soprattutto quando si arriva a casa tardi dopo una lunga giornata di lavoro. Quello che si fa è mangiare, farsi una doccia e andare al letto.

Non c’è cosa più sbagliata. Struccarsi deve essere una routine quotidiana che non andrebbe saltata, purtroppo se si va a dormire con il viso ancora truccato, rischi di incorrere in diverse conseguenze spiacevoli che ti sveleremo tra poco. La prima cosa da fare è lavarsi le mani e legarsi i capelli, poi si strucca per bene le ciglia, si deve usare lo struccante occhi, basta metterne un po’ su un dischetto di cotone con il prodotto. Applicare prima su un occhio e poi sull’altro e deve essere chiuso e premere delicatamente. Lasciamo agire un po’ il detergente e poi rimuovere con cura il mascara passando il dischetto dall’interno verso l’esterno.

Detergere le labbra, ovviamente è più difficile farlo con prodotti a lunga durata e waterproof, usare un detergente a base di olio o un balsamo per labbra ricco di grassi. Procedere poi con la pulizia del resto del viso, così da rimuovere il fondotinta, il correttore, il fard , si consiglia di usare un prodotto a due fasi. Rimuovere superficialmente il make-up si può usare l’acqua micellare, un latte detergente o un olio detergente. Ovviamente scegliere il prodotto giusto in base al tipo di pelle.

Per la pelle secca è meglio un detergente a base di olio, per la pelle grassa o normale, puoi utilizzare l’acqua micellare o un latte detergente.

Dopo aver rimosso i residui del make-up e quelli del primo detergente procedere al risciacquo del viso perché contiene sapone. Poi applicare il tonico che va a riequilibrare il valore del pH della pelle e a prepararla in modo ottimale a ricevere i trattamenti successivi. Applicare su un dischetto di cotone passare su tutto il viso, orecchie, zona tra il mento e il collo. Sul dischetto non dovremmo ritrovarci con nessun residuo di make-up. Applicare una crema notte adatta alla nostra pelle.

Cosa accade se non si strucca bene il viso?

Struccare nel modo sbagliato il viso potrebbe causare dei danni vediamo in dettaglio cosa accade.

Pelle spenta e secca

Occlusione dei pori , unito al sebo naturale della pelle, forma una patina che impedisce alla pelle di respirare. Questo purtroppo porta all’accumulo di cellule morte e batteri, che si trasformano in punti neri, brufoli e imperfezioni.

Maggiore tendenza alle rughe , la pelle invecchia più velocemente, la notte la pelle si rigenera, ma se resta coperta da fondotinta o impurità, il processo si blocca. Di conseguenza il collagene e l'elastina si degradano più in fretta, iniziano a comparire le prime rughette e segni di stanchezza.

L'incarnato diventa opaco e disidratato , perché la pelle non riesce ad assorbire i trattamenti successivi come sieri, creme, maschere.

Le ciglia si indeboliscono perché lasciare il mascara tutta la notte è una delle abitudini peggiori, che va ad indurire le ciglia, rendendole più fragili e predisposte alla caduta.

Le labbra si seccano e si screpolano. Non rimuovere rossetti e lucidalabbra possono causare pellicine, screpolature e sensibilità.

Struccarsi non è solo un gesto di fine giornata, ma si protegge la pelle rendendola così sana e luminosa. Bastano pochissimi minuti per struccarsi bene è un gesto di amore verso la pelle. Se seguirai i miei consigli noterai subito al differenza.